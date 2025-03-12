Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzinin litre fiyatına ise 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Benzine, 4 Mart 2025 Salı günü de 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı. 12 Mart Çarşamba gününe ilişkin ise benzin, motorin ve LPG grubu için zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum.