Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorinde ise ayrıca 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorine zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Mart 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...