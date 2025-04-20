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Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları...

09:1420/04/2025, Sunday
Yeni Şafak
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<p>Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?</p>
Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. En son 17 Nisan gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 20 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, yurtiçi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. Peki akaryakıta yeni indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 20 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı 45,15 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı 44,37 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı 45,00 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı 44,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı 26,79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı 45,75 TL

Ankara motorin fiyatı 45,16 TL

Ankara LPG fiyatı 27,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı 46,11 TL

İzmir motorin fiyatı 45,51 TL

İzmir LPG fiyatı 27,24 TL

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Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları...