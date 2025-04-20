Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, yurtiçi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. Peki akaryakıta yeni indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte 20 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...