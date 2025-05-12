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Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: 12 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor: 12 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

17:2512/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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<p>Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı</p>
Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Mayıs gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi.

Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, oto gaz kullanıcıları için büyük indirim kapıda. Benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin güncel fiyatları.



İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 45.27 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 44.20 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 26.19 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL


Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 45.02 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.24 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 45.35 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler

Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.

Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.

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