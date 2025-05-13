Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları: