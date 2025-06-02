Akaryakıt indirimi yolda 2 Haziran 2025: LPG (Otogaz), benzin, motorin indirimi var mı, kaç lira düşüş olacak mı? İşte akaryakıt fiyatları son durum

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalı seyrine rağmen, motorin ve LPG'de (Otogaz) indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde, bu hafta akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yollara çıkacak araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirimleri yakından takip ediyor. Peki Lpg ve motorin indirimi ne zaman olacak? Akaryakıt indiriminde kaç lira düşüş yapılacak? İşte 2 Haziran 2025 akaryakıt fiyatlarındaki son durum.
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi devam ediyor. LPG ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek indirimler için fiyat tahminleri şekillenmeye başladı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken, rakamların stabil kalması durumunda akaryakıt indirimi de gündemde yer alıyor. İşte akaryakıt indirimi hakkındaki son gelişmeler.
Motorine 1 lira indirim gelebilir
Brent petrol geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapattıktan sonra, bugün yüzde 2 civarında artışla 64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ancak fiyatların bu düzeyde seyretmesi durumunda, 7 Haziran Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatına yaklaşık 1 lira indirim yapılması bekleniyor.
LPG'de de indirim sinyali
Ayrıca, 5 Haziran Çarşamba günü itibarıyla LPG fiyatlarında da 1,07 lira civarında bir düşüş öngörülüyor.
Küresel ekonomik gelişmeler, özellikle ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırması, piyasalarda durgunluk beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, enerji fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Brent petrol fiyatlarında son durum
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,06 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 63,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 64,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki artışta, Ukrayna'nın Rusya'daki bazı askeri hava üslerine düzenlediği saldırının ardından artan gerilim etkili oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürdü.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar ivme kazanırken gözler, taraflar arasında bugün İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere çevrildi.
Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda bir anlaşmanın sağlanamaması durumunda ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ihtimali de arz endişelerini derinleştirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Geçen hafta uluslararası medyada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırımları artırma kararı alacağı öne sürülmüştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı aldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin beklentiler doğrultusunda aldığı bu karar, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını da hafifletiyor.
Öte yandan, ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, cuma günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendileriyle olan ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını ve bunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti. Trump'ın Çin'i hedef alan söylemleri sonrasında ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenerek petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 66,32 doların direnç, 61,68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI 2 HAZİRAN 2025
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.84 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.11 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.70 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 46.96 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.84 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.30 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.04 TL