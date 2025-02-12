Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Valiliklerden okul tatili haberleri gelmekte. Meteoroloji son hava durumu tahmini raporuna göre, Aksaray, Karama ve Kırşehir’de yarın kar yağışı etkili olacak. Peki Aksaray, Karaman ve Kırşehir’de okul var mı? 13 Şubat yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? sorularına yanıt aranıyor.
"Aksaray, Karaman ve Kırşehir’de okullar tatil mi son dakika? 13 Şubat Perşembe Karaman, Aksaray ve Kırşehir’de okul var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Mevcut tahminlere göre, Karaman, Kırşehir ve Karaman’da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Karaman’da okul tatil mi? 13 Şubat yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Karaman ve ilçelerinde etkili olacak kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve don olayları bekleniyor.
Karaman’da okullar tatil mi son dakika açıklaması geldi mi? sorularına öğrenciler tarafından yanıt aranıyor.
Karaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Mevcut tahminlere göre, Karaman'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -4°C civarında olacak.
Kırşehir’de okul tatil mi?
Kırşehir'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 13 Şubat okullar tatil edildi.
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Mevcut tahminlere göre, Kırşehir'de yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -3°C civarında olacak.
Aksaray’da okullar tatil mi?
Aksaray’da okullar tatil mi son dakika? 13 Şubat Perşembe Aksaray’da okul var mı, yok mu? sorularına ilişkin Aksaray Valiliğinden henüz bir kar tatili ile ilgili duyuru gelmedi.
Mevcut tahminlere göre, Aksaray'da yarın, 13 Şubat Perşembe günü, kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -2°C civarında olacak.
Aksaray merkez ve ilçelerde yaşanan olası hava durumu koşulları ise şu şekilde;
Aksaray Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece
Ağaçören Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı – 1 derece
Eskil Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5 derece
Gülağaç Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 derece
Güzelyurt Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı – 2 derece
Ortaköy Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece
Sarıyahşi Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece
Sultanhanı Çok bulutlu, gürültülü kar yağışlı yağışlı 4 derece.