ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 12 Nisan'da gerçekleştirildi. 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ALES 1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi

1 /4 ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı.

2 /4 ALES 1 NE ZAMAN 2025? 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

3 /4 ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak.



