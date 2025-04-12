ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 12 Nisan'da gerçekleştirildi. 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ALES 1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi
ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı.
ALES 1 NE ZAMAN 2025?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.