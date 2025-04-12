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ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi

Tuğba Güner
14:1712/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda 3 kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 12 Nisan'da gerçekleştirildi. 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Sınava katılan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. ALES 1 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi

ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı.

ALES 1 NE ZAMAN 2025?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınav Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak.



ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?


ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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