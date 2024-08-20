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ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav ve başvuru takvimi 2024

13:38 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM takvimi ile belli oldu. ALES/2 sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni sınav tarihi de merak ediliyordu. ÖSYM sınav takvimine göre ALES tarihi belli oldu. ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman? İşte yeni ALES tarihi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, 2024-ALES/3 başvurusu ne zaman?

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ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?


ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim tarihleri arasında alınacak.


Geç başvurular da 16 Ekim'de olacak.

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ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?


ÖSYM 2024 sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde belli olacak.

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