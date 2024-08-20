ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav ve başvuru takvimi 2024

ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM takvimi ile belli oldu. ALES/2 sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni sınav tarihi de merak ediliyordu. ÖSYM sınav takvimine göre ALES tarihi belli oldu. ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman? İşte yeni ALES tarihi.

1 / 4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, 2024-ALES/3 başvurusu ne zaman?

2 / 4 ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular da 16 Ekim'de olacak.

3 / 4 ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2024 sınav takviminde yer alan bilgiye göre 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek.