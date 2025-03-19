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Gram altın güne 3580 liradan başladı! Altında son durum ne?

Gram altın güne 3580 liradan başladı! Altında son durum ne?

Tuğba Güner
09:5519/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 19 Mart altında güncel durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!


Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3583 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3582 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 3.582,1580

Satış: 3.582,5120


ALTIN/ONS FİYATI


Alış: 3.033,3500

Satış: 3.033,8700


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 5.731,4500

Satış: 5.857,4100


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 22.924,6300

Satış: 23.357,2400


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 23.435,00

Satış: 23.595,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 11.427,94

Satış: 11.715,62


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