Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 19 Mart altında güncel durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3583 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3582 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.582,1580
Satış: 3.582,5120
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.033,3500
Satış: 3.033,8700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.731,4500
Satış: 5.857,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.924,6300
Satış: 23.357,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.435,00
Satış: 23.595,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.427,94
Satış: 11.715,62