Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın yükseldi mi, düştü mü? İşte 19 Mart altında güncel durum...

1 /7 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3583 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3582 liradan alıcı buluyor.

2 /7 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.582,1580 Satış: 3.582,5120



3 /7 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.033,3500 Satış: 3.033,8700



4 /7 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.731,4500 Satış: 5.857,4100



5 /7 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 22.924,6300 Satış: 23.357,2400



6 /7 TAM ALTIN FİYATI

Alış: 23.435,00 Satış: 23.595,00

