Altın yüzde 1 yükselişle haftaya başladı. Elinde altın olan elinde bulundurmaya devam etmeli. Altın ons fiyatı için aşağı yönlü sarkmalarda 2780-2750-2720 dolar seviyelerine takip etmeyisürdüreceğiz. Yine biraz daha orta vadede 2.600 dolar seviyelerdeki beklentim geçerliliğini koruduğu için ilk kez altın alımı yapacaklar düşüş yönlü kararını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Her ne kadar yıl için 3.080 dolar seviyesinde bir hedefimiz olsa da biz altın tarafında yeni girişler için mesafeli durmaya devam ediyoruz.