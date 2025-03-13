Memiş, piyasalardaki mevcut dalgalanmaları "kusursuz fırtınanın fragmanları" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Birçok faktör, küresel piyasalarda belirsizliklere neden oldu. Aralık ayından bu yana borsa yatırımcısı kazandı mı? Hayır. Kripto parada, döviz kurlarında kazanan olmadı. 2025 yılında devletler kazanacak, yatırımcılar ise kazanamayacak. ABD borsalarında 1.75 trilyon dolarlık para buharlaştı. Borsa endekslerinde ciddi düşüşler var. Bu sadece bir erime değil, bu daha ötesinde."