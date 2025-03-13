Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Euronun güç kazanmasıyla gerileme gösteren dolar nedeniyle de altın fiyatları güç kazanıyor. Tarihi yüksek seviyelere yaklaşan ons ve gram altın her an rekor kırabilir. İslam Memiş fırtına öncesi sessizlik diyerek açıkladı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 13 Mart Perşembe çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.462,68 TL
Gram altın satış fiyatı 3.463,07 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.703,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.752,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.744,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.917,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.406,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.504,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.184,32 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.208,80 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 22.888,71 TL
ATA Altın satış fiyatı 23.462,45 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 22.195,12 TL
Tam altın satış fiyatı 22.629,46 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından Youtube kanalında bu kararın altına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'in tahmin ve öngörüleri şöyle:
Memiş, Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin piyasalara olan etkisini şu sözlerle yorumladı: "Trump'ın açıklamaları ve ABD'deki tarife belirsizlikleri piyasalardaki dalgalanmaları artıracak. Mart ayından itibaren başlayan bu sürecin devam ettiğini göreceğiz. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor."
ALTIN PİYASASI: "ONS ALTINDAN VE GRAM ALTINDAN UZAK DURUN!"
Ons altın şu an 2921 dolar seviyesinde ve 2880-2930 dolar arasında dalgalanıyor. ABD enflasyon verileri açıklandıktan sonra yeni bir yön belirlemesi bekleniyor.
Memiş, yatırımcıları ons altın ve gram altın konusunda uyardı: "Ons altın tarafından şu an uzak durmaya devam edilmeli. Dolarda beklemek daha mantıklı. Ne zaman ki 2900 doların altına sarkar, 2800 doları görür, o zaman alınır. Gram altın 3450-3500 TL arasında dalgalanıyor. Gram altın yatırımcıları için önerim: Fiyata değil, miktara odaklanın!"
Memiş, piyasalardaki mevcut dalgalanmaları "kusursuz fırtınanın fragmanları" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Birçok faktör, küresel piyasalarda belirsizliklere neden oldu. Aralık ayından bu yana borsa yatırımcısı kazandı mı? Hayır. Kripto parada, döviz kurlarında kazanan olmadı. 2025 yılında devletler kazanacak, yatırımcılar ise kazanamayacak. ABD borsalarında 1.75 trilyon dolarlık para buharlaştı. Borsa endekslerinde ciddi düşüşler var. Bu sadece bir erime değil, bu daha ötesinde."
Doların değer kaybetmesiyle euro'nun agresif bir yükseliş yaşadığını belirten Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dolar endeksi 103.30 seviyesine kadar düştü. Bu, beklenmedik bir gelişme. Ancak bu düşüş kalıcı olmayabilir, tepki alımlarını görebiliriz. Euro/Dolar paritesi 1.09'u aştı. Krizler, her zaman yeni fırsatlar doğurur. Euro'yu dolarla takas edenler doğru bir hamle yaptı."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.