Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları güne rekor tazeleyerek başladı. İslam Memiş yatırımcıları uyardı: "Bu tarihi kaçırmayın." Peki altında yükseliş devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Kuyumcularda altın ne kadar? 17 Nisan Perşembe çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.091,80 TL Gram altın satış fiyatı 4.092,26 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.731,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.791,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.845,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.064,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.469,00 TL Yarım altın satış fiyatı 13.589,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.757,95 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.800,49 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 27.147,89 TL ATA Altın satış fiyatı 27.833,56 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 26.325,23 TL Tam altın satış fiyatı 26.845,38 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yatırımcılara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirdi. Önümüzdeki haftanın piyasalar açısından daha sakin geçmesini beklediğini söyleyen Memiş, özellikle çarşamba akşamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına dikkat çekti. Powell’ın mesajlarının, ABD merkez bankası politikalarına dair önemli sinyaller taşıyacağını vurgulayan Memiş, "Trump’ın faiz indirimi yönünde baskısı sürüyor. Fed’in bu baskıya nasıl cevap vereceği önemli. Ticaret savaşları, enflasyon ve faiz politikaları gibi başlıklar, küresel piyasaların yönünü tayin edecek" ifadelerini kullandı.



11 /18 Memiş, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının da piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi. Piyasa beklentisinin "faizlerin sabit bırakılması" yönünde olduğunu aktaran uzman isim, "Geçtiğimiz aya kadar süren faiz indirim politikasından sonra artık 'acaba faiz artar mı?' sorusu konuşulmaya başlandı. Trend çok çabuk değişti" dedi.

12 /18 Trump’ın göreve geldiği günden bu yana küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade eden Memiş, yatırımcılara risklerini dağıtmaları ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

13 /18 Şu anda ons altının 3.227 dolar seviyelerinde olduğunu belirten İslam Memiş, "Pazartesi günü 3.195 dolara kadar bir geri çekilme yaşandı. Ancak ardından yeniden alımlar geldi. Kısa vadede yön belirsiz. 2.800 dolar seviyesini hâlâ olası görüyorum. Bu hızlı yükselişin ardından aşağıda boşluklar oluştu, bu seviyelerin test edilmesi muhtemel" yorumunda bulundu. Bu hafta için 3.150 – 3.250 dolar aralığının izleneceğini ekledi.

14 /18 Gram altında 4.000 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını söyleyen Memiş, yıl içinde 4.500 TL, 12 ay içinde ise 6.000 TL seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor. Ancak bu senaryonun, ons altın fiyatlarının seyrine bağlı olduğunu hatırlatıyor. Özellikle olası kar satışlarının gram fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

15 /18 Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

