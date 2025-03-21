Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indiriminde bulunacağı öngörüsüyle anlık hareketlerle yükselen ons ve gram altında geri çekilmeler başladı. Ons altın 3 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor. İslam Memiş, uyarılarda bulunarak, en fazla kazandıran yatırım aracını açıkladı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 21 Mart Cuma çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.697,37 TL Gram altın satış fiyatı 3.698,31 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.037,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.095,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 24.070,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 24.278,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 12.072,00 TL Yarım altın satış fiyatı 12.189,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.361,51 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.410,17 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 24.530,51 TL ATA Altın satış fiyatı 25.171,17 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 23.787,16 TL Tam altın satış fiyatı 24.277,52 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

11 /18 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl içerisinde 4 bin 500 lira seviyelerine kadar çıkabileceğini söyledi.

12 /18 İslam Memiş, yaptığı açıklamada, altın fiyatlarında yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek, kısa vadede fiyat düzeltmeleri yaşanabileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu vurguladı. Ons altın tarafında da benzer bir yükseliş öngören Memiş, 3 bin ila 3 bin 500 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini belirtti.

13 /18 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿Son dönemde popüler hale gelen "Ajda bilezik" üzerinden de değerlendirme yapan Memiş, sadece birkaç gün içinde ciddi bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.

14 /18 Geçtiğimiz hafta 10 gramlık Ajda bilezik 31 bin 250 liradan işlem görürken, bugün 33 bin 650 liraya yükseldi. Bu da kısa sürede 2 bin 400 liralık bir değer artışına işaret ediyor.

15 /18 Altın yatırımı yapacaklara uyarıda bulunan Memiş, fiyat yerine miktara odaklanılması gerektiğini belirtti. "Al-sat makas aralığı bitti, buna çok dikkat etsinler. Yüksekten satıp düşükten alma modeli, Türkiye’de üç yıl önce sona erdi" diyen Memiş, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

