Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın sakin seyre yöneldi. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. İslam Memiş, gram altın fiyatlarında tarihi bir artış beklediklerini belirtti ve 2 Nisan tarihine dikkat çekti. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Kuyumcularda altın ne kadar? 31 Mart Pazartesi çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.799,01 TL
Gram altın satış fiyatı 3.799,48 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.293,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.335,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 25.093,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 25.235,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 12.586,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 12.671,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.456,32 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.498,74 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 25.056,35 TL
ATA Altın satış fiyatı 25.690,20 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 24.297,06 TL
Tam altın satış fiyatı 24.778,12 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle; "Altın fiyatları son günlerde sert hareketler sergiliyor. 4000 TL seviyesini gören gram altın, piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden işlem göremedi. Ancak yükseliş eğilimi devam ediyor.
Gram altın fiyatı kısa sürede 4000 TL seviyesine ulaştı. Şu an 3750 TL civarında seyrediyor. Ancak ons altının 3000 dolar seviyesinin üzerine yerleşme çabası, gram altında yeni zirveleri gündeme getiriyor. Yıl içinde 4500 TL seviyesinin görülmesi artık sürpriz değil.
Tam altın 24.334 TL seviyesine ulaşırken, yarım altın 12.135 TL ve çeyrek altın 6100 TL’yi gördü. Çeyrek altında 6500 TL, yarım altında 13.000 TL seviyeleri artık şaşırtıcı olmayacak. Altın, bir yatırım aracı olmanın yanı sıra giderek lüks bir tasarruf aracı haline geldi.
Geçtiğimiz yıl 0,25 ve 0,50 gram altınlara yasak gelmişti. Bu yıl ise “astar altın” olarak bilinen işçiliksiz altının üretimi ve satışı yasaklandı. Vatandaşların tercih ettiği bu altın türü, paketli gram altına kıyasla daha düşük işçilik maliyetine sahipti. Ancak artık yalnızca paketli gram altın satılacak. Ellerinde astar altın bulunan vatandaşların paniğe kapılmasına gerek yok. Kuyumcularda bozdurma işlemi sorunsuz şekilde devam edecek.
Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Eğer acil nakit ihtiyacınız yoksa, elinizdeki altını tutmaya devam edebilirsiniz. Yıl içinde yeni yükselişler bekleniyor. Ancak piyasadaki hızlı hareketler nedeniyle panikle alım-satım yapmamak önemli.
Önümüzdeki haftalarda döviz kurlarında ve altın fiyatlarında bir normalleşme süreci görülebilir. Ancak altın uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güçlü kalmaya devam edecek.
Temmuz ayına kadar 3700 3800 temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 4500 lira aralığıyla alakalı beklentimiz vardı bırakın temmuz ayını bırakın yılın 2. yarısında iki gün önce gram altın 4.000 lir seviyesinin üzerini gördü. 4040 liraya kadar yükseldi. Yılın kalan diğer yarısında da artık oyalamaya devam ederler. Şimdi gram altın yatırımcısı elimde altınım var satmalı mıyım, diyor. Yani bu soru bana çok ilginç geliyor. Çünkü bu sorunun cevabını sık sık verdik ihtiyacın yoksa beklemeye devam et. Bu bir ikincisi zaten fiyatlar şok fiyatlamasına zaten yüksek ve inanılmaz rakamlar var karşımızda. Karşılığında ev alacaksın araba alacaksın tabii ki bozduracaksın."
Memiş, 2 Nisan tarihine dikkat çekerek, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.