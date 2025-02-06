Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatacak hamlesinin yanında, Gazze halkı için Trump açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları da bu kapsamda yükselişini sürdürüyor. Riskten beslenen altın tarihi rekorlar kırıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 6 Şubat Perşembe çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.300,92 TL Gram altın satış fiyatı 3.301,38 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.392,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.432,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 21.501,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 21.638,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 10.795,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.862,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.019,00 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.035,08 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 21.908,86 TL ATA Altın satış fiyatı 22.458,44 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 21.244,95 TL Tam altın satış fiyatı 21.661,10 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş o soruya yanıt verdi! “Her ay yeni rekor denemesi devam edecektir” diyen uzman isim, “Temmuz ayına kadar 3.700 sınırını bekliyoruz. Asıl kırılma Temmuz ayından sonra gelir, gram altında 4 bin lirayı yılın ikinci yarısında bekliyorum. Ons altın tarafında 3 bin 3 bin 80 dolar seviyesi olabilir" şeklinde konuştu.

11 /18 Uzmanlar, altının 2025'te de güçlü bir performans göstereceğini öngörüyor. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, 2024'te altın fiyatlarının düşük faiz oranları beklentisiyle yükseldiğini belirtti. 2025'te ise ABD'nin faiz oranı görünümünün ve Donald Trump'ın ticaret politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

12 /18 Pacific Investment Management Co. portföy yöneticisi Greg Sharenow, külçe altın alımları yoluyla yatırım çeşitlendirmesinin “devam edecek bir trend” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Merkez bankalarının ve yüksek net değere sahip ailelerin altını cazip bulmaya devam etmesini bekliyoruz.”

13 /18 Bir uçta, ABD'li hedge fonu Quantix Commodities, varlıklarının yüzde 30'unu altına yatırmış durumda; bu oran metalin Bloomberg Emtia Endeksi'ndeki ağırlığının neredeyse iki katı. Üst düzey yönetici Matt Schwab, altının 2025'te 3 bin dolara yükselmesini bekleyen Qunatix'in bu yıl boyunca aşırı ağırlıklı pozisyonunu korumayı planladığını söyledi.

14 /18 Külçe altının yıl sonuna kadar 2 bin 800 dolara yükseleceğini düşünen DWS Group Emtia Başkanı Darwei Kung, “Yeni Trump politikasıyla ticari ilişkiler kötüleşirse, hisse senedi piyasasının olumsuz tepki verdiğini görebiliriz. Altın böyle bir riske karşı korunmak için elde tutulacak iyi bir varlık olacaktır" dedi.



15 /18 Dünyanın geri kalanı için, ABD ile olası ticaret savaşları merkez bankacılarını gevşeme hızını artırmaya sevk edebilir. İsviçreli Frontier Commodities'in yönetici ortağı Aline Carnizelo'ya göre bu senaryo altının performansını artıracak ve fiyatlar bu yıl 2 bin 800 doların üzerinde işlem görecek.

16 /18 Kendi adını taşıyan fonunun yaklaşık yüzde 12'sini dolaylı olarak altına ayıran Jeff Muhlenkamp, ABD hükümetinin borcunu geri ödeme kabiliyetine ilişkin endişelerin bazı yatırımcıları Hazine tahvillerine para yatırmaktan caydırabileceğini söyledi. Fruzzetti, yeni yönetimin federal açığı kontrol altına alma taahhüdü için “Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur”. Bana aksini gösterene kadar altın pozisyonumu küçültmeyeceğim" dedi.

17 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.