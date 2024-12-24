Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının 2025 yılında faizleri ne kadar hızlı ya da derin bir şekilde düşüreceğine odaklanmış durumda. Fed, yeni yılda faiz indirimini 2 kez yapabileceği açıklamıştı. Peki, 24 Aralık Salı; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.969,81 TL Gram altın satış fiyatı 2.970,25 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.843,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 4.947,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.405,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.713,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.717,00 TL Yarım altın satış fiyatı 9.894,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.738,42 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.760,47 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 19.858,11 TL ATA Altın satış fiyatı 20.357,25 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.256,35 TL Tam altın satış fiyatı 19.634,51 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında düşüş yaşanabileceğine işaret ederek, “Alım için fırsat kollayanlar için önemli bir dönem başlayabilir” ifadelerini kullandı.

11 /18 Memiş, altının son dönemdeki yükselişini jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz indirimleri ve küresel ekonomik belirsizliklere bağladı. Ancak bu faktörlerin etkisinin azaldığını ifade eden Memiş, “Altın, geçtiğimiz hafta ons bazında 2 bin 700 dolar seviyesini aşmıştı, ancak bu trend sona erdi ve fiyatlar düşüşe geçti” dedi.

12 /18 Yeni hafta için öngörülerini paylaşan Memiş, altın fiyatlarında satış baskısının devam edeceğini belirtti. Gram altının 2 bin 980 liraya, ons altının ise 2 bin 580 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

13 /18 Orta ve uzun vadede altın fiyatlarına dair daha iyimser bir tablo çizen Memiş, 2025 yılı için pozitif beklentilerini şu şekilde dile getirdi: “2025 yılında gram altının 4 bin ile 4 bin 500 lira, ons altının ise 3 bin ile 3 bin 500 dolar aralığında olması sürpriz olmayacaktır.”

14 /18 Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken, Memiş yatırımcıların sabırlı olmalarını ve piyasa koşullarını yakından takip etmelerini tavsiye etti. Uzmanlar, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini öngörüyor.

15 /18 Altına yönelik 2025 hedeflerini paylaşan sektör temsilcileri de yatırımcılara, kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan stratejik adımlar atmaları gerektiğini hatırlatıyor.

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

17 /18 Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.