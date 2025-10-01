Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanmasının ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Ons altın, bu gelişmelerin etkisiyle sabah erken saatlerde 3.875,50 doları görerek yeni bir tarihi rekor seviyeye ulaştı. Ons altındaki yükselişle birlikte gram altında yeni zirvesini yeniledi. Peki 1 Ekim bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Yaşanan olayın ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. Altın, bu yıl içerisinde yüzde 47'nin üzerinde değer kazandı. Ancak analistler, olası risklere karşı da yatırımcıları uyardı. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.167,17 TL
Gram altın satış fiyatı 5.167,79 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 8.568,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 8.638,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 34.165,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 34.441,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 17.135,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 17.286,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 4.782,48 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 4.824,51 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
Altındaki ralliyi destekleyen temel ekonomik unsur, ABD istihdam piyasasından gelen veriler oldu. Ayrı bir JOLTS anketi, ABD'de istihdamın yavaşladığını gösterdi ve bu durum piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisini artırdı.
Piyasalarda bu ay 25 baz puanlık bir indirim için beklentiler güçlenirken, Aralık ayında da bir faiz indirimi bekleniyor.
Kongre'deki fon çıkmazının tetiklediği hükümetin olası kapanması, Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirme riski taşıyor.
Teknik analistler, ons altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtiyor.
Ons altın için ilk direnç seviyesi 3.882 dolar olarak işaret edilirken, geri çekilmelerde sırasıyla 3.849 dolar ve 3.828 dolar destek seviyeleri bulunuyor.
Analistler, 3.828 doların kırılması halinde 3.793 doların hedeflenebileceği uyarısında bulunuyor.
ABC Refinery'nin kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, altının yükseliş nedenlerini ve hedeflerini değerlendirdi.
Frappell, doların zayıflaması, ABD hükümetinin kapanmasıyla ilgili siyasi durum ve genel jeopolitik belirsizlik endişelerinin altının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Frappell, teknik momentumun 3.900 doların üzerinde yeni yukarı yönlü hedefleri işaret ettiğini ve 4.000 dolara ulaşma olasılığının bulunduğunu sözlerine ekledi.