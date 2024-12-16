Artık ons altın ve gram altın farklı yönlerde hareket edecek. Ons altında baskılanma görebiliriz. Ancak trende baktığımız zaman gram altında öyle çok düşüş beklemek doğru olmaz. Özellikle yine bir yorumum daha vardı. Eğer 2.580 dolar seviyesi kırılırsa daha aşağı gelme ihtimali de var ama şu anda böyle bir ihtimal yok. Şu anda tarım dışı istihdam verisini göreceğiz. (Bu akşam açıklanacak - 06.12.2024) Ondan sonra karar vereceğiz.