Yine bizim paramızla 4 bin TL üzeri pahalı olduğu için, gram altın tarafında beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Altın ne zaman 4 bin TL altına sarkarsa o zaman kademeli alıma başlanabilir." dedi.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Memiş, “Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Bu, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mayıs ayında beklediğimiz düşüşler başladı. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için, bu dönem önemli bir fırsat olabilir." dedi.