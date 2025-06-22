Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Cuma günü Ons altın 3.451 dolara kadar yükseldi. Uzmandan altın fiyatları için çılgın tahmin geldi. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Cumhuriyet altını, çeyrek bugün kaç lira? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 22 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
Ortadoğu’da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, Fed’in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası geri çekilse de ABD'nin İran'ı vurmasıyla birlikte sarı metal yönünü yukarıya çevirdi. Peki 22 Haziran bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı bugün ne kadar?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.295,44 TL
Gram altın satış fiyatı 4.296,86 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 7.049,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 7.113,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 28.106,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 28.318,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 14.097,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 14.225,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.945,76 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.969,93 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 28.601,18 TL
ATA Altın satış fiyatı 29.322,80 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 27.734,48 TL
Tam altın satış fiyatı 28.281,75 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Ekonomist Hikmet Baydar, ‘Altın yatırımcılarının dikkatli olması gerekiyor’ diyerek yeni hedefleri açıkladı. Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ons altında kritik seviye 3351 dolardır. Bu seviyeyi gördüğü andan itibaren hedef 3270 dolar olacaktır. O yüzden de yatay seyirde dalgalanan ortamda dirençleri kıramama, desteklerden de dönmeme ihtimali oluyor. 3351 dolar seviyesi aşağı sinyallerinin geleceği yerdir. Ons altında bu iki seviye çok kritiktir. Gram altının, ons altındaki kadar net aşağı riski yok. Orada da yatırımcılar 4 bin 220 lira seviyelerine kendilerini hazırlarsa iyi olur. Buraya kadar düşme ihtimali var. 4 bin 370’lerden sürekli satışların geldiğine dikkat etmemiz lazım.”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, orta ve uzun vadede altının yükselmesini beklediklerini ifade etti. Memiş, ons altın için kısa vadede radarda 3 bin 500 dolar seviyesinin olduğunu kaydetti.
Orta Doğu'dan gelecek olan haberler ile birlikte altın fiyatlarının geniş sert dalganmalar yaşayacağını aktaran Memiş, "Küresel piyasalar karanlık bir tünele girdi, neyin ne olacağı belli değil. Bundan dolayı geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Özellikle saldırılar yılın son çeyreğinde artarsa ons altın 3 bin 500 dolar seviyesinin üstüne yükselip 3 bin 700 dolar seviyesine gelebilir" şeklinde konuştu.
Piyasaların ne olacağını bilmemesinden kaynaklı olarak, haber akışına göre altının yukarı yönlü hareket edeceğini vurgulayan Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Altın artık 'al-unut' dönemine girmiştir. Bundan sonraki düşüş ile vatandaşlar alım fırsatını değerlendirebilir. Altın almak için bekleyenler panik yapmamalı birkaç hafta içerisinde altın fiyatları 3 bin 400 dolar seviyesinin altına sarkan bir ons altın görebiliriz, buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Elinde altın bulunduran yatırımcının nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etsin.
Şu anki jeopolitik gelişmeler altının yükseleceğine işaret ediyor. Gram altın tarafında ilk hedefimiz 4 bin 500 TL seviyesi. Biraz daha gerilim tırmanırsa yukarıda 4 bin 750 TL seviyesi var. 2026 yılının ilk çeyreğinde 6 bin TL seviyesi var. Dolayısıyla düşüşleri alım fırsatı olarak okuduğumuz için düşüşlerin kalıcı olma ihtimali ortadan kalkmıştır"
Küresel piyasaların savaşı fiyatladığını vurgulayan Memiş, " Hep kötü senaryo olmaz, bazen barış haberleri de gelecektir. İşte o zamanlar da geri çekilmeler ve düşüşler gelecektir ama kalıcı olmayacaktır" dedi.
Dev bankadan altın için büyük tahmin
Alman bankacılık devi Commerzbank 2025 ve 2026 yıl sonu altın tahminlerini güncelledi. Commerzbank, ons altın için yıl sonu tahminini 3000 dolardan 3400 dolara yükseltirken 2026 sonu tahminini ise .3000 dolardan 3600 dolara yükseltti. Ayrıca banka ons gümüşün yıl sonunda 37 dolar/ons, platinin 1250 dolar ve paladyumun 1100 dolar olmasını bekliyor.
Notta, "Boğa senaryomuzda (olasılık yüzde 30), stagflasyon ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında, altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz" denildi. Stratejistler, altın ETF'lerine daha fazla sermaye girişi, Çin'deki altın talebinde toparlanma ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi gibi çeşitli faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini destekleyeceğini düşünüyor.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.