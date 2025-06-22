Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu

Ekonomist Hikmet Baydar, ‘Altın yatırımcılarının dikkatli olması gerekiyor’ diyerek yeni hedefleri açıkladı. Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ons altında kritik seviye 3351 dolardır. Bu seviyeyi gördüğü andan itibaren hedef 3270 dolar olacaktır. O yüzden de yatay seyirde dalgalanan ortamda dirençleri kıramama, desteklerden de dönmeme ihtimali oluyor. 3351 dolar seviyesi aşağı sinyallerinin geleceği yerdir. Ons altında bu iki seviye çok kritiktir. Gram altının, ons altındaki kadar net aşağı riski yok. Orada da yatırımcılar 4 bin 220 lira seviyelerine kendilerini hazırlarsa iyi olur. Buraya kadar düşme ihtimali var. 4 bin 370’lerden sürekli satışların geldiğine dikkat etmemiz lazım.”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, orta ve uzun vadede altının yükselmesini beklediklerini ifade etti. Memiş, ons altın için kısa vadede radarda 3 bin 500 dolar seviyesinin olduğunu kaydetti.



