Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD'de bir federal mahkemenin Trump'ın duyurduğu gümrük vergilerini askıya alması ve Nvidia'nın rekor gelir bildirmesi ile altının ons fiyatı düştü. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 29 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.108,16 TL
Gram altın satış fiyatı 4.114,86 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.695,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.764,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.694,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.931,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.391,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.530,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.737,79 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.771,92 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.450,94 TL
ATA Altın satış fiyatı 28.144,10 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.619,10 TL
Tam altın satış fiyatı 27.144,90 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar fiyatlardaki ani değişimleri yakından izliyor. Finans analisti İslam Memiş ise altın ve döviz piyasalarına dair kritik uyarılarla dikkat çekiyor.
Finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: Trump dedi ki Avrupa Birliği'ne ben yüzde 50 ek vergi getireceğim dedi. Piyasalar böyle tekrar kaygılı, tekrar böyle panik oldu. Altın fiyatları tekrar yükseldi. Altın yatırımcıları dedi ki o düşüşler bitti, tekrar yükseliş başladı. Ve Trump pazar gecesi dedi ki vazgeçtim dedi, 9 Temmuz'a kadar ben bunu galiba devam ettireceğim dedi. Tekrar altın fiyatlarında düşüşle haftaya başladık.
O yüzden iki dudağının arasına bakıyor altın fiyatları Trump'ın. Yani düşüş olacak mı, yükseliş olacak mı? 2025 yılı çok öngörülemeyen bir yıl. Neden öngörülemeyen bir yıl? Bu şekilde, cuma dediniz, pazartesi farklı olabiliyor.
Ama sonuç itibarıyla altın tarafındaki bu düzeltme bitti mi? Hayır. Yani teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Coşkuyla, açıklamayla böyle sert inişler, sert düşüşler görüyoruz ama aslında soru şu; tekrar 3.500 doları göreceğiz mi? Mesela tekrar 4350 rakamlarını ne zaman göreceğiz? O beklediğimiz yıllık 4.500 lira seviyesini ne zaman göreceğiz? İşte bu tamamen açıklamalara bağlı.
Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz işte 4.350 lira gram altın tarafında, 3.500 dolar ons altın tarafında görüldü mü? Evet görüldü. Yani erken bir getiri var cepte. Peki mayıs ayına bakarım. Mayıs ayı bitiyor. Mayıs ayında bu seviyeleri gördük mü? Hayır. Şimdi sıra haziran ayında gelecek. Haziran ayında görecek mi bu seviyeleri? Ona bir bakmak lazım. Yani altın yatırımcısı Nisan ayında gördüğü bu seviyeleri tekrar 2-3 ay sonra mı görecek 4-5 ay sonra mı görecek? Buna zaman karar verecek. Ama şu anda birinci ay göremedik. Şimdi sıra ikinci aya gelecek. Onu da tekrar yorumlayacağız.
Neden? Çünkü aşağıda teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Ne oldu? 3.500 dolar seviyesinden 3120 dolar seviyesine kadar geriledi. Ama asıl destek seviyesi ne, boşluk kalan alan neresi teknik olarak? 2.800 dolar seviyesi, gelmedi. Gram altında 4.350 lira ama asıl destek seviyesi ne kadar? 4.000 lira seviyesinin altında kısa bir vade 3.968 lira seviyesine kadar geriledi. Oradaki destek seviyemiz de 3.800 lira. Test etti mi? Hayır. Oradan tekrar toparlandı. O yüzden 4.000 lira seviyesinin altından tekrar sarkmalarda altın yatırımcısına yeni bir yol haritası belirleyeceğiz burada.”
Dev bankadan altın için büyük tahmin
Ünlü ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs ise perşembe günü yayınladığı bir analizde altın fiyatlarının yeniden rekor kırmasını beklediklerini açıkladı. Banka yayımladığı raporda "Mart ayından bu yana yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve piyasa oynaklığıyla ilgili endişeler nedeniyle altın varlıklarını artırıyorlar. Uzun vadede, Goldman Sachs Research fiyatların merkez bankalarından gelen çok yıllık taleple ilerlemesini bekliyor. Analistlerimizin altın fiyat tahminine göre bu iki faktör metali yeni rekor seviyelere taşıyacak." açıklamasında bulundu.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.