O yüzden iki dudağının arasına bakıyor altın fiyatları Trump'ın. Yani düşüş olacak mı, yükseliş olacak mı? 2025 yılı çok öngörülemeyen bir yıl. Neden öngörülemeyen bir yıl? Bu şekilde, cuma dediniz, pazartesi farklı olabiliyor.

Ama sonuç itibarıyla altın tarafındaki bu düzeltme bitti mi? Hayır. Yani teknik olarak düzeltmeler bitmedi. Coşkuyla, açıklamayla böyle sert inişler, sert düşüşler görüyoruz ama aslında soru şu; tekrar 3.500 doları göreceğiz mi? Mesela tekrar 4350 rakamlarını ne zaman göreceğiz? O beklediğimiz yıllık 4.500 lira seviyesini ne zaman göreceğiz? İşte bu tamamen açıklamalara bağlı.



