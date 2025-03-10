ALTIN PİYASASINDA SON DURUM





ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.