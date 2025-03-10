Altın fiyatları karışık seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yükseliş grafiği çizen değerli materyallerden altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından akşam saatlerinde 3 bin 414 lira seviyelerine geldi. Peki altının ons fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Mart altın piyasasından son rakamlar.
Altın, güne yükselişle başlamasının ardından gün sonunda 3 bin 414 lira seviyelerine geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının ons fiyatı ise gün sonu verilerine göre, 2 bin 908 dolardan işlem gördü. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 410 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 421 lira seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 670 liradan satıldı.
Altının gram fiyatı saat 20.15 itibarıyla 3 bin 414 lira seviyelerinden işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 908 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 458 bin lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,4303 lira, satışta 36,5762 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2899 lira, satışta 36,4353 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 147,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 69,7 dolardan işlem görüyor.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.
Analistler, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeler ve zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle güvenli liman varlıklara olan talebin arttığını söyledi.
Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.