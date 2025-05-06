Alzheimer'a karşı her gün bir porsiyon: Unutkanlığa doğal çözüm mümkün mü?

BAĞIRSAK SAĞLIĞI BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Bağırsakta iltihabın oluşumuna neden olan bazı maddelerin, kefir sayesinde baskılanabileceğini belirten Diyetisyen Tağraf, "Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer'dan korunmak ya da önlemek için iyi bir strateji aslında. Ancak buna ek olarak başka faktörlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kefirden bu faydayı görmek istiyorsak, diğer sağlık koşullarımızı ve genel beslenmemizi optimal hale getirmemiz gerekiyor" dedi.



