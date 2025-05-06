Alzheimer'a karşı her gün bir porsiyon: Unutkanlığa doğal çözüm mümkün mü?

Alzheimer'ın kesin çözümü olmasa da, bazı doğal yolların süreci yavaşlatabileceği yönünde araştırmalar artıyor. Son çalışmalara göre kefir tüketimi Alzheimer belirlilerini hafifletmede etkili olabilir.
Bilim dünyası kefiri mercek altına aldı: Probiyotik zengini bu içecek, hafızayı güçlendirme potansiyeliyle dikkat çekiyor.
HANGİ BESİN ALZHEIMER BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİYOR?
Alzheimer, ilerleyen yaşla birlikte daha sık görülmeye başlayan ve bireyin hafıza, düşünme ve konuşma becerilerini olumsuz etkileyen nörolojik bir hastalık. Tedavisi kesin olarak bulunmasa da, bazı doğal besinlerin bu süreci yavaşlatabileceği yönünde umut veren araştırmalar artıyor. Son çalışmalara göre, özellikle kefir tüketimi Alzheimer belirtilerini hafifletmede etkili olabilir.
Diyetisyen Beyza Tağraf, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda kefirin bağırsak iltihaplanmasını önleyici etkisine dikkat çekti. Kefir'in Alzheimer'a karşı koruyucu olabileceğini söyledi. Ancak bu etkinin görülmesi için yalnızca kefir tüketmenin yeterli olmayacağını da belirtti.
BAĞIRSAK SAĞLIĞI BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?
Bağırsakta iltihabın oluşumuna neden olan bazı maddelerin, kefir sayesinde baskılanabileceğini belirten Diyetisyen Tağraf, "Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer'dan korunmak ya da önlemek için iyi bir strateji aslında. Ancak buna ek olarak başka faktörlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kefirden bu faydayı görmek istiyorsak, diğer sağlık koşullarımızı ve genel beslenmemizi optimal hale getirmemiz gerekiyor" dedi.
Diyetisyen Tağraf, “Alzheimer'a neden olabilecek her faktörü hedef alan bir strateji geliştirmeliyiz. Bu noktada bütüncül tıbbın gücünü kullanmak, multidisipliner bir anlayışla ilerlemek çok önemlidir" dedi.
KEFİR GERÇEKTEN KORUYUCU OLABİLİR Mİ?
Diyetisyen Tağraf, "Alzheimer ile ilgili şu alışkanlığı edinmemiz gerekiyor: Şüphe varsa, hastaya yalnızca ilaç değil; sosyal, zihinsel, fiziksel tüm alanlarda destek sunmamız gerekiyor. Yani hastanın hayatına bütüncül bir şekilde dokunmalıyız. İşte bu yaklaşımla, kefirin olumlu etkisini de gerçek anlamda gözlemleyebiliriz" dedi.