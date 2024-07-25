AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri, YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Sınavsız ikinci üniversite programları, hayat şartları nedeniyle lisans tamamlayamamış olanlar veya farklı bir alanda eğitim almak isteyenler için fırsat sunuyor. AÖF, AUZEF ve ATA AÖF için sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavız üniversite kayıtlarları ne zaman yapılacak? İşte AÖF, AUZEF, ATA AÖF ikinci üniversite başvuruları.
Yükseköğretim programından mezun olanlar ile yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin başvurabileceği AÖF, AUZEF, ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri, sınavsız üniversite okumak isteyen adaylar tarafından merak konusu. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF, ATA AÖF 2024 kayıt tarihleri.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00’da başladı, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 17:00’da sona erecek. Başvuru kaydı http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılabiliyor.
Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2024 - 2025 başvuru ve kayıt tarihleri YKS tercih süreciyle birlikte merak konusu oldu.
AUZEF ikinci üniversite kayıtları 27 Temmuz'da başlayacak, 27 Eylül'de sona erecek.
AUZEF ikinci üniversite başvurusu http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacak.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıtları 03.06.2024-06.10.2024 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Üniversite, sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Güncel YÖKSİS bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrimiçi başvurusunu yapamayacaklardır.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.