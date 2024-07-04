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AUZEF ön lisans ve lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nin açık ve uzaktan eğitim hizmeti veren fakültesidir. AUZEF'te, 2. yıllık ve 4 yıllık olmak üzere toplam 31 bölüm bulunmaktadır. İşte AUZEF 2. Yıllık ve 4 Yıllık Lisans Programları.

17:46 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:52 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AUZEF bölümleri
AUZEF bölümleri

AUZEF, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. 2009 yılında kurulan AUZEF, bünyesine birçok bölüm bulundurmaktadır. 2 ve 4 yıllık bölümler mevcuttur. İstanbul Üniversitesine bağlı bulunmaktadır. AUZEF 2. Yıllık ve 4 Yıllık Lisans bölümleri neler?

AUZEF LİSANS (4 Yıllık Bölümleri) PROGRAMLARI

  1. COĞRAFYA
  2. ÇOCUK GELİŞİMİ
  3. EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
  4. FELSEFE
  5. İKTİSAT
  6. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  8. İŞLETME
  9. REKREASYON
  10. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  11. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
  12. SOSYOLOJİ
  13. TARİH
  14. ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
  15. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF ÖN LİSANS (2 Yıllık Bölümleri) PROGRAMLARI

  • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
  • ÇOCUK GELİŞİMİ
  • E-TİCARET VE PAZARLAMA
  • GRAFİK TASARIMI
  • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (PASİF)
  • İLAHİYAT
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
  • LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
  • MARKA İLETİŞİMİ
  • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
  • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
  • SOSYAL HİZMETLER
  • TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
  • YAŞLI BAKIMI
  • WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)
  • ADALET (PASİF)
  • PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ (PASİF)

İstanbul Üniversitesi AUZEF'e Nasıl Kayıt Olunur?

Artık çoğu yerde olduğu gibi AUZEF kayıtları da internet üzerinden yapılmaktadır. AUZEF kayıtları https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adlı siteye kayıt oluşturulup hesap açılarak başlamaktadır. Form mutlaka eksiksiz doldurulmalı ve bağlantı aktif hale e-mail üzerinden getirilmelidir. Kayıt işlemi böylece tamamlanır.

Sayısal bölümler hangileri?

Sayısal bölümler YKS tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak konusu. 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlayacak. Sayısaldan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans SAY bölümlerini araştırıyor. YKS sayısal bölümleri, Matematik, Fizik ve Kimya derslerini içermekte. Sayısal bölüm arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık mühendislik ve mimarlık gelmekte. üniversitelerin 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri ile taban puanları ve başarı sıralaması için gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki sayısal bölümler taban puanları 2024 sıralamaları nedir? İşte sayısal (SAY) puanla alan üniversite bölümleri.

YKS 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler hangileri?

YKS üniversite taban puanları, YKS'de 150, 160, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye girilir" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2024 YKS sonuçlarını 17 Temmuz’da açıklayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecinde olacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile AÖF, ATA AÖF, AUZEF taban puanları ve başarı sıralamaları ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2024 için ÖSYM ve YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversitelere gidebilirsin?

#AUZEF
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#açık ve uzaktan eğitim
#lisans programları
#İstanbul Üniversitesi
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AUZEF ön lisans ve lisans bölümleri