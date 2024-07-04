AUZEF, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. 2009 yılında kurulan AUZEF, bünyesine birçok bölüm bulundurmaktadır. 2 ve 4 yıllık bölümler mevcuttur. İstanbul Üniversitesine bağlı bulunmaktadır. AUZEF 2. Yıllık ve 4 Yıllık Lisans bölümleri neler?
AUZEF LİSANS (4 Yıllık Bölümleri) PROGRAMLARI
- COĞRAFYA
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
- FELSEFE
- İKTİSAT
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- İŞLETME
- REKREASYON
- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
- SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
- SOSYOLOJİ
- TARİH
- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF ÖN LİSANS (2 Yıllık Bölümleri) PROGRAMLARI
- BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- E-TİCARET VE PAZARLAMA
- GRAFİK TASARIMI
- HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ (PASİF)
- İLAHİYAT
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
- LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
- MARKA İLETİŞİMİ
- SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
- SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
- SOSYAL HİZMETLER
- TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
- YAŞLI BAKIMI
- WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)
- ADALET (PASİF)
- PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ (PASİF)
İstanbul Üniversitesi AUZEF'e Nasıl Kayıt Olunur?
Artık çoğu yerde olduğu gibi AUZEF kayıtları da internet üzerinden yapılmaktadır. AUZEF kayıtları https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adlı siteye kayıt oluşturulup hesap açılarak başlamaktadır. Form mutlaka eksiksiz doldurulmalı ve bağlantı aktif hale e-mail üzerinden getirilmelidir. Kayıt işlemi böylece tamamlanır.