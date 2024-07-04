YKS üniversite taban puanları, YKS'de 150, 160, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye girilir" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2024 YKS sonuçlarını 17 Temmuz’da açıklayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecinde olacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile AÖF, ATA AÖF, AUZEF taban puanları ve başarı sıralamaları ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2024 için ÖSYM ve YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversitelere gidebilirsin?