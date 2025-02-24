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Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 bahar dönemi vize ve final sınavı takvimi belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 bahar dönemi vize ve final sınavı takvimi belli oldu

09:4524/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>AÖF sınav tarihleri</p>
AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de belli oldu. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 21 Şubat'ta tamamlanmıştı. AÖF bahar dönemi sınavları 19-21 Nisan’da yapılacak. İşte Açık öğretim fakültesi bahar dönemi dönem sonu ve yaz okulu sınav tarihleri.

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize ve final sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavı 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavı 24-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF YAZ DÖNEMİ YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek.


AÖF ders geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

AÖF ara sınavlarında ders geçme notu 35 olduğundan ders geçme notunun en düşük 35 olması gerekiyor.

AÖF harf notları neyi ifade ediyor?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

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#AÖF vize sınavı

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