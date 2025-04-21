MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklanıyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı aol.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Açık liselerde ders geçme notu 45 olurken sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte MEB açık lise sonuç sorgulama ekran.
AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. Türkiye genelinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına ilişkin sonuşlar açıklanıyor. Peki AÖL sınav sonuçları 2. dönem açıklandı mı? AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte, MEB açık lise sınav sonuçları bilgisi.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÇIK LİSE SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. Açık Öğretim Lisesi sınavları 21 Nisan Pazartesi günü erişime açılacak. Sınav sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların en geç saat 13.00’a kadar duyurulması bekleniyor.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Açık Lise sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. Bakanlık tarafından aol.meb.gov.tr adresinin “Duyurular” kısmından yapılan açıklama ile sonuçlar ilan edilecek.
Açık Öğretim Lise sonuçları nasıl öğrenilecek?
Adaylar sınav sonuçlarını “Açık Öğretim Liseleri” Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Şifrelerini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle birlikte yeni şifre edinerek sonuç ekranına gidebilir. Alternatif bir yöntem olarak adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler. Sonuç ekranında güvenlik kodu, kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile giriş yapılabilir.
AÖL SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?
21 Nisan’da ilan edilecek sonuçların ardından adaylar 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara incelenmesi için itirazda bulunabilecek.
İtirazlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
AÖL SINAV TAKVİMİ 2025
2024-25 AÖL 3. dönem sınavları: 19-20 Temmuz (e-Sınav Temmuz 2025)
2025-26 AÖL 1. dönem sınavları: 20-21 Aralık (e-Sınav Aralık 2025)