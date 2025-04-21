AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.