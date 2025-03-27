Bayram tatilinin başlamasına kısa bir süre kala bayram tatili boyunca toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Arefe günü Marmaray, otobüs, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçları kullanmak isteyen vatandaşlar ücretli olup olmadığını sorguluyor. Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT ücretli mi olacak? İşte ayrıntılar.
Ramazan Bayramı tatili 2025, idari izin kapsamında 3 günden 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” diyerek, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Tatilde en çok kullanılan toplu taşıma araçları metrobüs, İETT, Marmaray arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak? sorusu araştırılmaya başlandı.
Ramazan Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Mı?
Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu vatandaşın radarına girdi. Resmi açıklamalara göre, 2025 yılında Ramazan Bayramı süresince belirli şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak. Uygulamanın kapsamı, ilgili belediyelerin kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulması bekleniyor.
Bayramda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak mı?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbul'da Bayramın ilk günü ve diğer bayram günlerinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi muhtemel görünüyor.
Hangi Şehirlerde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak?
Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak sorusunu merak edenler için, genellikle büyükşehir belediyeleri, bayram süresince halkın ulaşımını kolaylaştırmak adına ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunmaktadır. 2025 yılında da şu şehirlerde ücretsiz ulaşım olması öngörülmektedir:
İstanbul: İBB, geçmiş yıllarda olduğu gibi metro, metrobüs, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulaması yapabilir.
Ankara: EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanabilir.
İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, metro, vapur ve tramvay hizmetlerinde ücretsiz ulaşım imkânı sunulabilir.
Diğer Büyükşehirler: Bursa, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde de benzer uygulamalar olabilir.
Ramazan Bayramı Takvimi ve Öne Çıkan Günler
Arefe Günü (29 Mart 2025 Cumartesi): Bayram öncesi, yani yarım gün süren arefe günü.
Bayramın 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): Bayramın ilk günü.
Bayramın 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): Bayramın ikinci günü.
Bayramın 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın son günü.