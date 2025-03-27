Hangi Şehirlerde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak?

Hangi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak sorusunu merak edenler için, genellikle büyükşehir belediyeleri, bayram süresince halkın ulaşımını kolaylaştırmak adına ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunmaktadır. 2025 yılında da şu şehirlerde ücretsiz ulaşım olması öngörülmektedir:

İstanbul: İBB, geçmiş yıllarda olduğu gibi metro, metrobüs, tramvay ve otobüslerde ücretsiz ulaşım uygulaması yapabilir.

Ankara: EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanabilir.

İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, metro, vapur ve tramvay hizmetlerinde ücretsiz ulaşım imkânı sunulabilir.

Diğer Büyükşehirler: Bursa, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde de benzer uygulamalar olabilir.



