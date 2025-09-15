Yeni Şafak
Güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı! İşte Togg T10F'in teknik özellikleri ve performans bilgileri

Tuğba Güner
10:0315/09/2025, Pazartesi
Togg sedan T10F için ön siparişi için geri sayım başladı. Ön sipariş bugün saat 10'da açılıyor. Test süreçlerini başarıyla tamamlayan Togg T10F, kendine has tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Artırılan menzil ve zengin teknolojik donanımıyla öne çıkan araç, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı. İşte Togg T10F'in teknik özellikleri ve performans bilgilerine ilişkin detaylar.

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİDE İDDİALI


Togg, geçtiğimiz günlerde aldığı EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alarak, güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk yerli araç markası olarak küresel pazarda da başarılar elde etmeyi hedefleyen Togg, güvenlik ve teknolojiye verdiği önemle uluslararası rekabette güçlü bir konuma geliyor.

5 YILDIZ ALDI


Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

FİYATI DA BELLİ OLACAK


Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış olacak.

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

TRUMORE ÜZERİNDEN SİPARİŞLERİNİ VEREBİLECEK


Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Yeni mavi rengi Mardin ise, ilhamını Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alıyor. T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek" denildi.

