Artış tarihi belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki en kuvvetli rakam...

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesi için zam çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak belirlenen ikramiyenin 2025 yılında artırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtirken, ikramiye tutarının %30 ila %50 arasında bir artışla 3.900 TL ile 4.500 TL arasında şekillenebileceği ifade ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. İkramiye ödemelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

1 /6 Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 2018 yılından bu yana emeklilere bayram öncesinde ödenen ikramiye, geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı itibarıyla aile destek ödemeleri, engelli maaşı ve yaşlılık aylığında artış yapılırken, emekli bayram ikramiyesinin de yükseltilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışı için çalışma yürütüleceğini açıklarken, toplantı tarihi belli oldu. Zam oranının %30 ila %50 arasında olması bekleniyor. Buna göre, 2025 yılında emekli ikramiyesinin 3.900 TL ile 4.500 TL arasında belirlenebileceği ifade ediliyor. Resmi açıklamanın ardından kesin rakam ve ödeme takvimi netleşecek.

2 /6 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Emekli bayram ikramiyesi her yıl iki kez hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl %50 artış ile beraber 3.000 liraya yükselirken bu yıl yapılacak artış henüz belli olmadı. Bayram ikramiyelerinde yapılacak yeni düzenleme 21 Şubat’ta Giresun’da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda görüşülecek.

3 /6 Emekli bayram ikramiyelerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi %50 oranında artış yapılması durumunda 4.500 liraya yükselecek. Bayram ikramiyeleri, %40 artması durumunda ise 4.200 lira olurken %30 artış olması halinde ise 3.900 liraya yükselecek.

4 /6 İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’a denk gelirken Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri, 2018 yılından itibaren düzenli olarak yatırılıyor.

5 /6 İkramiye ödemeleri bayramdan yaklaşık 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiye ödemelerini alabilecek.