Artvin, Rize, Trabzon’da okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji 6 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre bazı illerde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Pazar akşamı ve Pazartesi günü Trabzon, Artvin ve Rize için kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den gelen kar yağışı uyarısı sonrası yarın okullar tatil mi, Artvin, Rize, Trabzon’da okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor.