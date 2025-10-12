Yeni Şafak
Artvin, Rize, Trabzon’da okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

11:0012/10/2025, Pazar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar ve yağış beklenen 6 ili sarı kodla uyardı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji’den gelen kar yağışı uyarısı sonrası yarın okullar tatil mi, Artvin, Rize, Trabzon’da okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji 6 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre bazı illerde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Pazar akşamı ve Pazartesi günü Trabzon, Artvin ve Rize için kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den gelen kar yağışı uyarısı sonrası yarın okullar tatil mi, Artvin, Rize, Trabzon’da okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor.

Okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi okul var mı?

Meteoroloji’den gelen kar uyarısı nedeniyle 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin sorular sorulurken, Artvin, Rize, Trabzon’da okul tatiline ilişkin Valiliklerden bir açıklama gelmedi.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar yağışı hangi illerde olacak?

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 6 il ise şöyle:

Adana: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Artvin: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Hatay: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Rize: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Osmaniye: Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

