ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: Asgari ücret ara zammı yapılacak mı? Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündeme geldi. 2025 yılının ilk yarısında net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret için Temmuz ayında güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2022 ve 2023’te Temmuz aylarında yapılan ara zamların ardından bu yıl da benzer bir adım atılıp atılmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ocak 2025’te yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL’ye yükselen net asgari ücret için Temmuz zammı yeniden konuşulmaya başlandı. Geçmiş yıllarda yapılan ara zam uygulamaları, bu yıl da beklentiyi artırdı. Bakanlık kanadından gelen açıklamalar, olası bir Temmuz düzenlemesi ihtimalini yeniden masaya taşıdı.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI: TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, " Bunları konuşmak için henüz çok erken." demişti. Konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor. Asgari ücret zammına dair bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.