Asgari ücret zammında son viraja girilirken, 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu da netleşiyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında TÜRK-İŞ 29.583 TL olması yönündeki taleplerini dile getirdi. Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret kaç TL zamlanacak? sorularının cevabına yanıt bulacak.
Çok sayıda kişi asgari ücret zammının ne kadar olacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Asgari ücret 2025'e ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
Kabine toplantısı sonrası asgari ücret açıklanacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Saat 15.00'daki kritik toplantıda asgari ücret zammının masada olması bekleniyor.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.
Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.
Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak. İşte
olası 2025 asgari ücret zam senaryoları:
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:
Yüzde 20’lik zamda 20 bin 402 lira
Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira
Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa net asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.
Asgari ücret net ne kadar?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.