ASGARİ ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ 2025: Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

2025 yılı asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından, milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Öte yandan, brüt ve net asgari ücretin ne kadar olduğu da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.