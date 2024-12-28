ASGARİ ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ 2025: Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış sonrası, milyonlarca asgari ücretli çalışan zamlı maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını araştırıyor. 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, çalışanlar arasında heyecan yaratırken, brüt ve net maaşlar da merak konusu oldu.
2025 yılı asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından, milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Öte yandan, brüt ve net asgari ücretin ne kadar olduğu da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI, NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025 zammını yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar.
Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise Ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.
ASGARİ ÜCRET ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zam farkı maaşını önden alan çalışanlar Ocak ayı başında zamlı asgari ücret altında maaş almaları halinde zam farkını Şubat ayı başındaki maaşlarıyla birlikte alacaklar.