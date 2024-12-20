ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA GELİŞMELERİ! İlk rakam açıklandı: 2025 yılı asgari ücret zammı %40'ı aşacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Bakan Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini, işverenlerin rekabet gücünün korunacağını vurguladı. TÜRK-İŞ, toplantıda hükümetin bir rakam sunmadığını belirtti ve kendi zam taleplerini açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı tamamlandı. TÜRK-İŞ, hükümetten bir rakam önerisi gelmediğini belirterek, işçi tarafının talebini açıkladı. Milyonlar, 2025 yılı asgari ücret zammına dair son gelişmeleri merakla takip ediyor.
3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONA ERDİ
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 11.45'i gösterdiğinde 3. toplantısına başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda yine bir rakam telaffuz edilmedi. 10 ve 16 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplantılarda da herhangi bir rakam verilmemişti. Toplantıdan bekledikleri rakamı alamayan işçi tarafı (TÜRK-İŞ) kendi rakam talebini açıklama kararı aldı.
Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası bu yöndeki beklentiler de değişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.
BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA KARŞI EZDİRMEYECEĞİZ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin dikkat çeken açıklamalardan bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ASGARİ ÜCRET SENARYOLARINDA ÖNE ÇIKAN RAKAM
2024 itibariyle yılda 1 kez uygulanacak şekilde düzenlenen asgari ücret zammına ilişkin kritik toplantılardan biri de bugün gerçekleşti. Toplantı sonrası genelde işçi kanadından açıklamalar geliyor.
İşveren tarafından herhangi bir açıklama ve rakam gelmezken, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ saat 16.00'da kamuoyu açıklaması yaparak asgari ücretin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olmasını talep etti.
Öte yandan Bakan Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, asgari ücrete ilişkin enflasyonun üzerinde bir artış olacağı yönündeki ifadesi yüzde 40'ı aşacak bir zam beklentisini artırdı. Buna göre zam pazarlığı 23 bin TL'nin üzerinden başlayabilir.
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Olası Senaryolar
Mevcut net asgari ücret 17.002 TL, brüt asgari ücret 20.002 TL, işverene maliyeti ise 23.503 TL olarak hesaplanıyor.
Yüzde 25 zamla net asgari ücret 21.253 TL, brüt ücret 25.003 TL, işverene maliyeti 29.379 TL oluyor.
Yüzde 30 zamla net asgari ücret 22.103 TL, brüt ücret 26.003 TL, işverene maliyeti 30.554 TL'ye çıkıyor.
Yüzde 35 zamla net asgari ücret 22.953 TL, brüt ücret 27.003 TL, işverene maliyeti 31.730 TL oluyor.
Yüzde 40 zamla net asgari ücret 23.803 TL, brüt ücret 28.003 TL, işverene maliyeti 32.904 TL olarak belirleniyor.
Yüzde 45 zamla net asgari ücret 24.653 TL, brüt ücret 29.003 TL, işverene maliyeti 34.079 TL oluyor.
Yüzde 50 zamla net asgari ücret 25.503 TL, brüt ücret 30.003 TL, işverene maliyeti 37.255 TL'ye ulaşıyor.
Önceki Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
2022 Ocak: %50,5 zam ile 4.235,40 TL
2022 Temmuz: %29 zam ile 5.500,35 TL
2023 Ocak: %54,6 zam ile 8.506,80 TL
2023 Temmuz: %34 zam ile 11.402,32 TL
2024 Ocak: %49 zam ile 17.002,12 TL