ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA GELİŞMELERİ! İlk rakam açıklandı: 2025 yılı asgari ücret zammı %40'ı aşacak mı?

Hedeflenen enflasyona göre bir rakam belirlenmesi yönünde değerlendirmeler vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası bu yöndeki beklentiler de değişti. Gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapılmasına yönelik bilgi akışı artınca yeni asgari ücret rakamının 23 bin TL'yi geçebileceği düşünülmeye başlandı.