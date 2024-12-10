"Asgari ücret toplantısı bitti mi, açıklama ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret belirleme süreci bugün saat 16:00'da başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, doğrudan 7 milyon çalışanın maaşını etkilerken, dolaylı olarak tüm ücretli çalışanları ilgilendiriyor. Görüşmelerde asgari ücret zammı için farklı senaryolar masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamalarda ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulamıştı. İlk toplantıda zam oranlarına dair bir rakam telaffuz edilip edilmeyeceği merak konusu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yapıyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciyle toplamda 15 kişilik bir heyetin yer alacağı toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Bu yılki görüşmelere aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu gibi dört farklı meslek grubundan temsilcilerin katılması dikkat çekiyor. Görüşmelerde, enflasyon oranları ve ekonomik hedefler doğrultusunda çeşitli zam senaryoları masaya yatırılacak. Asgari ücretin ne kadar artacağı konusunda ilk ipuçlarının ilerleyen toplantılarda ortaya çıkması bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN: FAHİŞ FİYATLARA EZDİRMEYECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 2023 yılında 11 bin lira olacak uygulandı. 2024 yılında yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret zam oranı yüzde 49 oranında açıklandı. Böylelikle 11 bin liralık rakam 17 bin 2 liraya kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.
Yeni yılda uygulanacak zammın ortaya çıkmasında enflasyon rakamları belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için TÜFE tahmini yılın son enflasyon raporunda yüzde 44 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 21 oldu. Asgari ücret toplantılarının tamamlanmasının ardından yeni ücretin 31 Aralık 2024 tarihine kadar belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Yeni asgari ücret için belirlenecek zam oranına yönelik çok sayıda senaryo var. İşçi ve işveren temsilcileri farklı oranlar ve rakamlar üzerinde konuşuyor. Yüzde 20 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda zam beklentisi bulunuyor. İşte beklenen zam oranlarına göre 17 bin 2 liranın çıkabileceği seviyeler…
Yüzde 20 zam: 20 bin 402
Yüzde 25 zam: 21 bin 252
Yüzde 30 zam: 22 bin 102
Yüzde 35 zam: 22 bin 502
Yüzde 40 zam: 23 bin 802
ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞECEK ÖDEMELER
Asgari ücretle beraber 8 ödeme de değişecek. İşte yüzde 44'lük zam yapılması halinde ödemelerde değişecek tutarlar..
• Kıdem tazminatı: Kıdem tazminatı asgari ücrete yüzde 44 zam yapılması halinde 20 bin liradan 28 bin 800 liraya çıkacak.
• 65 yaş aylığı: Mevcut durumda 3 bin 993 olan yaşlı aylığı 5 bin 796 lira olacak.
• Genel Sağlık Sigortası Primleri: 2024 yılında 509 lira olarak uygulanan GSS prim ödemeleri yeni zam oranı ile beraber 732 liraya çıkabilir.
• Stajyer Maaşı: 5 bin 096 TL olan maaş 7 bin 338 olacak
• Engelli aylığı: 44 zam yapılması halinde 2 bin 792 liradan 4 bin 12 lira çıkacak.
• Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması:313 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.