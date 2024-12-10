Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yapıyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciyle toplamda 15 kişilik bir heyetin yer alacağı toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Bu yılki görüşmelere aşçı, taşeron işçi, kuaför ve basın mensubu gibi dört farklı meslek grubundan temsilcilerin katılması dikkat çekiyor. Görüşmelerde, enflasyon oranları ve ekonomik hedefler doğrultusunda çeşitli zam senaryoları masaya yatırılacak. Asgari ücretin ne kadar artacağı konusunda ilk ipuçlarının ilerleyen toplantılarda ortaya çıkması bekleniyor.