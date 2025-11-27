Asgari ücret zam toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı hangi tarihte yapılacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurguladı. "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.