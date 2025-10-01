ASKİ 1 Ekim su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.09.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00

Detay: ÖNEMLİ DUYURU SAYIN ABONELERİMİZ Kesikköprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur.Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi tamamı, Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Hurdacılar sitesi Yuva mahallesi tamamı ve mermerciler sitesi Karacakaya mahallesi ve mebuskent sitesi Batıkent natura sitesi Turgut Özal mahallesi serhat mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Özevler mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Beştepe mahallesi Çiğdemtepe mahallesi Kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi