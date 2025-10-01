ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle 1 Ekim tarihinde birçok bölgede su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Yenimahalle ve Etimesgut da bulunuyor. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ 1 Ekim su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ, su kesintisi hakkında önemli bir duyuru yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ekim tarihinde yaşanan arıza nedeniyle birçok ilçeye suyun verilmeyeceğini bildirdi. ASKİ'nin açıklamasına göre, Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle 1 hafta boyunca dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. Detaylar ve etkilenen mahalleler haberimizde.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:45:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:30:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.09.2025 21:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi Fatih Sultan Mahallesi Erler mahallesinin bir kısmı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 30.09.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: ÖNEMLİ DUYURU SAYIN ABONELERİMİZ Kesikköprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur.Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi tamamı, Oyuklu Bağlak mevkii ve TOKİ, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Hurdacılar sitesi Yuva mahallesi tamamı ve mermerciler sitesi Karacakaya mahallesi ve mebuskent sitesi Batıkent natura sitesi Turgut Özal mahallesi serhat mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Özevler mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi Ergenekon mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Beştepe mahallesi Çiğdemtepe mahallesi Kaletepe mahallesi barıştepe mahallesi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; 01.10.2025 tarihinde Çarşamba günü sabah 08.00 ile 02.10.2025 tarihinde Perşembe günü sabah 08.00 arasında Kesik Köprü içme suyu ana ishale hattında meydana gelen arızdan dolayı Aydınlıkevler mahallesinde bulunan P10 pompa istasyonunu durdurulacaktır. Altındağ İlçesinde Zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki Abonelerimizin 02.10.2025 Perşembe günü Saat 20:00 den sonra Su alması öngörülmektedir.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri.
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAŞAK EKİN BOSTANCIK GÖKÇEYURT (ÜST KOT) ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ HÜSEYİNGAZİ BAHÇELERİÇİ BAHÇELERÜSTÜ HARMAN MİSKET (ALT KOT) ÇAĞLAYAN (ALT KOT) HÜREL GÜLVEREN DİRİLİŞ ALTINEVLER ŞAFAKTEPE (ALT KOT) DEMİRLİBAHÇE (ALT KOT) DERBENT ARAPLAR DOSTLAR TEPECİK KÖSTENCE KUSUNLAR KAYAŞ KÜÇÜKKAYAŞ ŞAHAP GÜRLER YEŞİLBAYIR KIBRISKÖY BAYINDIR YENİ BAYINDIR ORTAKÖY KUTLUDÜĞÜN LALAHAN KARŞIYAKA ÜREĞİL.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 30.09.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 07:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI).
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 17:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.09.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AŞIKVEYSEL, KARTALTEPE TUZLUÇAYIR, ÇAĞLAYAN, GENERALZEKİDOĞAN, AKDERE KUTLU, MUTLU TÜRKÖZÜ, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, KAZIM ORBAY, PEYAMİSEFA, ŞAHİNTEPE, MİSKET, ŞİRİNTEPE, BOĞAZİÇİ,FAHRİKORUTURK, DUTLUK, CENGİZHAN, EGE, DURALİ ALIÇ, AKŞEMSETTİN, ZİRVEKENT, BAŞAK, EKİN, BOSTANCIK MAHALLELERİ.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 00:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi yüksek kotlar tamamı
ŞEREFLIKOÇHISAR
Arıza Tarihi: 1.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2025 16:00:00
Detay: Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesinde 01.10.2025 tarihinde ''0 basınç testi'' yapılacağından 09:00-16:00 saatleri arası 7 saatlik planlı su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Yeşilova Mahallesi.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI, BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2025 21:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 09:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Saraycık, Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı, Yenipeçenek, Çiçektepe.
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:30:00
Detay: PİLANLI SU KESİNTİSİ: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MAMAK GENELİ.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:40:00
Tamir Tarihi: 1.09.2025 21:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Güzel kent Mahallesi, Devlet Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇAYYOLU MAHALLESİ, ALACAATLI MAHALLESİ, KORU MAHALLESİ, MUTLUKENT MAHALLESİ, ÜMİT MAHALLESİ, YAŞAMKENT MAHALLESİ, DODURGA MAHALLESİ, BEYTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI, KONUTKENT MAHALLESİ, AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ.
POLATLI
Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: : Şentepe mah. Esentepe mah. Gülveren mah. İstiklal mah Şehitlik mah bir bölümü Cumhuriyet mah, Kurtuluş mah. Zafer mah. Yeni mah Basri mah. Mehmet Akif mah bir bölümü,. Çamlıca mah bir bölümü Gazi mah. Karapınar mah Eskipolatlı mah.
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, Kesikköprü Ana İsale Hattı’ndaki arıza ve barajlardaki düşük su seviyeleri nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nden yeterli su alınamamaktadır. Bu sebeple 01.10.2025 Çarşamba günü 24:00’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 02.10.2025 Perşembe günü 00:00–08:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeni Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Mah. Esentepe Mah. Gülveren Mah. Şehitlik Mah. Şentepe Mah. İstiklal Mah. Mehmet Akif Mah. Çamlıca Mah. Basri Mah.
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 09:45:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 12:00:00
Detay: Yavuz selim mahallesi ipek caddesinde bulunan içme suyu hattında yapılan çalışmadan ötürü plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yavuz selim mahallesi İpek caddesi, Kıymetoğlu caddesi ve bağlı sokaklar.