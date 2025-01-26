AUZEF bütünleme sınavları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telafi sınavları 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki AUZEF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınav süresi ne kadar? İşte detaylar.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman yapılacak, sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi'nin yayınladığı sınav takvimine göre, bütünleme sınavları 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AUZEF bütünleme sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. AUZEF bütünleme sınavı sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece AUZEF bütünleme sınavında her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİRER?
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.