AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AUZEF bütünleme sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. AUZEF bütünleme sınavı sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece AUZEF bütünleme sınavında her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.