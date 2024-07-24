AYT puanıyla tercih edilecek bölümler, üniversiteye gidecek adaylar tarafından merak konusu. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite tercih işleminde bulunacak adaylar AYT ile alan bölümleri yakından takip ediyor. AYT ile girilen bölümler iki kategoride incelenebilir. Peki AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? 2 ve 4 yıllık AYT ile alan bölümleri hangileri?

1 / 27 AYT ile girilen bölümler, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlıyor. Üniversite tercihleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, AYT puanlarıyla hangi bölümleri tercih edebileceklerini merak ediyor. Bu haberimizde, AYT puanıyla tercih edilebilecek geniş yelpazedeki 2 ve 4 yıllık bölümleri sizler için derledik.

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AYT İLE ALAN BÖLÜMLER Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Aktüerya (Fakülte) Aktüerya (Yüksekokul)



3 / 27 Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Balıkçılık Teknolojisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Basım Teknolojileri (Yüksekokul) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

4 / 27 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgisayar Bilimleri Bilgisyar Mühendisliği Bilgsayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisiyar-Enformatik Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

5 / 27 Bitki Koruma Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyoenformatik ve Genetik Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliği Biyoteknoloji Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

6 / 27 Cevher Hazırlama Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Deri Mühendisliği Dijital Oyun Tasarımı Dil ve Konuşma Terapisi Diş Hekimliği Ebelik (Fakülte) Ebelik (Yüksekokul)

7 / 27 Eczacılık Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Programları Endüstri ve Sistem Mühendisliği Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

8 / 27 Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Enerji Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Ergoterapi (Fakülte) Ergoterapi (Yüksekokul) Fen Bilgisi Öğretmenliği Fizik Fizik Mühendisliği Fizik Öğretmenliği

9 / 27 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Yat Tasarımı Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Geomatik Mühendisliği Gerontoloji Güverte (Yüksekokul)

10 / 27 Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) Harita Mühendisliği Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hayvansal Üretim (Yüksekokul) Hemşirelik (Fakülte) Hemşirelik (Yüksekokul) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) Hidrojeoloji Mühendisliği

11 / 27 İlköğretim Matematik Öğretmenliği İmalat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İstatistik İstatistik ve Bilgiar Bilimleri İç Mimarlık İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) İşletme Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kimya Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Kimya ve Süreç Mühendisliği Kimya Öğretmenliği Kimya-Biyoloji Mühendisliği

12 / 27 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lif ve Polimer Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine ve İmalat Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Malzeme Mühendisliği Matematik Matematik Mühendisliği Matematik ve Bilgiar Bilimleri Matematik Öğretmenliği Matematik-Bilgiar Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Sistemler Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği

13 / 27 Mimarlık Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoteknoloji Mühendislik Programları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nanobilim ve Nanoteknoloji Nanoteknoloji Mühendisliği Nükleer Enerji Mühendisliği Odyoloji (Fakülte) Odyoloji (Yüksekokul) Optik ve Akustik Mühendisliği Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Mühendisliği Ortez-Protez (Fakülte) Ortez-Protez (Yüksekokul) Otomotiv Mühendisliği Perfüzyon (Fakülte) Perfüzyon (Yüksekokul) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Pilotaj

14 / 27 Polimer Mühendisliği Raylı Sistemler Mühendisliği Su Bilimleri ve Mühendisliği Su Ürünleri Mühendisliği Süt Teknolojisi Tarla Bitkileri Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Genetik Mühendisliği Tarımsal Yapılar ve Sulama Tekstil Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tütün Eksperliği (Yüksekokul) Tıp Tıp Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzay Mühendisliği Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) Uçak Mühendisliği Uçak ve Uzay Mühendisliği Veteriner Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yazılım Mühendisliği Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Ziraat Mühendisliği Programları SAYISA Zootekni Çevre Mühendisliği Şehir ve Bölge Planlama Animasyon ve Oyun Tasarımı

15 / 27 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çerkez Dili ve Edebiyatı Çizgi Film ve Animasyon El Sanatları Film Tasarım ve Yazarlık Film Tasarım ve Yönetmenliği Film Tasarımı Fotoğraf Fotoğraf ve Video Gastronomi (Yüksekokul) Gastronomi (Fakülte) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları

16 / 27 Görsel İletişim Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Halkbilim Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hititoloji İlahiyat İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı ve Medya İletişim Tasarımı ve Yönetimi İletişim ve Tasarım İslam ve Din Bilimleri İslami İlimler Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Kültür ve İletişim Bilimleri Kürt Dili ve Edebiyatı

17 / 27 Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve İletişim (Fakülte) Medya ve İletişim (Yüksekokul) Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği Radyo ve Televizyon Radyo, Televizyon ve Sinema Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Sanat Tarihi Sanat ve Kültür Yönetimi Sanat Yönetimi Sinema ve Dijital Medya Sinema ve Televizyon Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sümeroloji Süryani Dili ve Edebiyatı Tarih Tarih Öğretmenliği

18 / 27 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Halkbilimi Türkçe Öğretmenliği Yeni Medya (Fakülte) Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya ve Risk Yönetimi Antrenörlük Eğitimi Antropoloji Arkeoloji Avrupa Birliği İlişkileri Bankacılık (Fakülte) Bankacılık (Yüksekokul) Bankacılık ve Finans (Fakülte) Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilgi ve Belge Yönetimi Bilim Tarihi

19 / 27 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Enerji Yönetimi Eşit Ağırlıklı Programlar Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte) Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) Girişimcilik Grafik Tasarım Grafik Tasarımı Gümrük İşletme (Yüksekokul) Havacılık Yönetimi (Fakülte)

20 / 27 Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Hukuk İktisadi ve İdari Bilimler Programları İktisadi ve İdari Programlar İktisat İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) İnsan ve Toplum Bilimleri İslam Ekonomisi ve Finans İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İşletme İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) İşletme Enformatiği İşletme Yönetimi İşletme-Ekonomi Kamu Yönetimi Klasik Arkeoloji

21 / 27 Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lojistik (Yüksekokul) Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) Lojistik Yönetimi (Fakülte) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Maliye Moda Tasarımı (Fakülte) Moda Tasarımı (Yüksekokul) Moda ve Tekstil Tasarımı Muhasebe (Yüksekokul) Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) Muhasebe ve Denetim (Fakülte) Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Müzecilik

22 / 27 Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rekrsyon Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Sağlık Yönetimi (Fakülte) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Seyahat İşletmeciliği (Fakülte) Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Sigortacılık (Yüksekokul) Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Sosyoloji

23 / 27 Spor Yöneticiliği (Fakülte) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Sınıf Öğretmenliği Takı Tasarımı Tapu Kadastro (Yüksekokul) Tarih Öncesi Arkeolojisi Tarım Ekonomisi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tekstil Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Türk İslam Arkeolojisi Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte) Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) Uluslararası Finans (Fakülte) Uluslararası Finans (Yüksekokul) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte) Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Uluslararası Girişimcilik Uluslararası İlişkiler Uluslararası İşletme Yönetimi Uluslararası İşletmecilik

24 / 27 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Yerel Yönetimler Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) Yönetim Bilimleri Programları Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çocuk Gelişimi (Fakülte) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği

25 / 27 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Arnavut Dili ve Edebiyatı Boşnak Dili ve Edebiyatı Bulgar Dili ve Edebiyatı Çeviribilim Çin Dili ve Edebiyatı Dilbilim Dilbilimi Ermeni Dili ve Edebiyatı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Öğretmenliği Gürcü Dili ve Edebiyatı Hindoloji Hungaroloji İbrani Dili ve Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat İngilizce Öğretmenliği

26 / 27 İspanyol Dili ve Edebiyatı İtalyan Dili ve Edebiyatı Japon Dili ve Edebiyatı Japonca Öğretmenliği Karşılaştırmalı Edebiyat Kore Dili ve Edebiyatı Latin Dili ve Edebiyatı Leh Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık Turizm Rehberliği (Fakülte) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Ukrayna Dili ve Edebiyatı Urdu Dili ve Edebiyatı Yunan Dili ve Edebiyatı YÖK ATLAS AYT SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYIN

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