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AYT Puanıyla Tercih Edilebilecek 2 Yıllık Ön Lisans ve 4 Yıllık Lisans Bölümleri

16:38 - 24/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 17:01 - 24/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
<p>AYT bölümleri</p>
AYT bölümleri

AYT puanıyla tercih edilecek bölümler, üniversiteye gidecek adaylar tarafından merak konusu. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite tercih işleminde bulunacak adaylar AYT ile alan bölümleri yakından takip ediyor. AYT ile girilen bölümler iki kategoride incelenebilir. Peki AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? 2 ve 4 yıllık AYT ile alan bölümleri hangileri?

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AYT ile girilen bölümler, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlıyor. Üniversite tercihleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, AYT puanlarıyla hangi bölümleri tercih edebileceklerini merak ediyor. Bu haberimizde, AYT puanıyla tercih edilebilecek geniş yelpazedeki 2 ve 4 yıllık bölümleri sizler için derledik.

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AYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Aktüerya (Fakülte)

Aktüerya (Yüksekokul)


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Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

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Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisyar Mühendisliği

Bilgsayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisiyar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

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Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

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Cevher Hazırlama Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik (Fakülte)

Ebelik (Yüksekokul)

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Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

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Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi (Fakülte)

Ergoterapi (Yüksekokul)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

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Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Güverte (Yüksekokul)

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Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

Hemşirelik (Fakülte)

Hemşirelik (Yüksekokul)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

Hidrojeoloji Mühendisliği

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İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgiar Bilimleri

İç Mimarlık

İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya Öğretmenliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

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Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Malzeme Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik ve Bilgiar Bilimleri

Matematik Öğretmenliği

Matematik-Bilgiar

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

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Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji (Fakülte)

Odyoloji (Yüksekokul)

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez-Protez (Fakülte)

Ortez-Protez (Yüksekokul)

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon (Fakülte)

Perfüzyon (Yüksekokul)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

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Polimer Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tekstil Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

Tıp

Tıp Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Ziraat Mühendisliği Programları

SAYISA

Zootekni

Çevre Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

Animasyon ve Oyun Tasarımı

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Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

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Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

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Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

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Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya (Fakülte)

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık (Fakülte)

Bankacılık (Yüksekokul)

Bankacılık ve Finans (Fakülte)

Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)

Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)

Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

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Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Eşit Ağırlıklı Programlar

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi (Fakülte)

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Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)

İnsan ve Toplum Bilimleri

İslam Ekonomisi ve Finans

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

21/ 27

Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)

Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik (Yüksekokul)

Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Lojistik Yönetimi (Fakülte)

Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

Maliye

Moda Tasarımı (Fakülte)

Moda Tasarımı (Yüksekokul)

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim (Fakülte)

Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)

Müzecilik

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Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama (Fakülte)

Pazarlama (Yüksekokul)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekrsyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sağlık Yönetimi (Fakülte)

Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)

Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet (Fakülte)

Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

Sosyoloji

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Spor Yöneticiliği (Fakülte)

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)

Sınıf Öğretmenliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Tarım Ekonomisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)

Turizm ve Otelcilik (Fakülte)

Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)

Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)

Uluslararası Finans (Fakülte)

Uluslararası Finans (Yüksekokul)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

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Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret (Fakülte)

Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi (Fakülte)

Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

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Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Çin Dili ve Edebiyatı

Dilbilim

Dilbilimi

Ermeni Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Öğretmenliği

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngilizce Öğretmenliği

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İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japonca Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık

Turizm Rehberliği (Fakülte)

Turizm Rehberliği (Yüksekokul)

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

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AYT Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

İlgi Alanları: Seçeceğiniz bölümün ilgi alanlarınıza ve becerilerinize uygun olması önemlidir.

İş İmkanları: Bölümden mezun olduktan sonra hangi alanlarda iş imkanları olduğunu araştırmanız faydalı olacaktır.

Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları: Geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz.

Üniversitenin Konumu ve İmkanları: Tercih edeceğiniz üniversitenin size sunduğu imkanları ve konumunu da göz önünde bulundurmanız.

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