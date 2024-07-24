AYT puanıyla tercih edilecek bölümler, üniversiteye gidecek adaylar tarafından merak konusu. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite tercih işleminde bulunacak adaylar AYT ile alan bölümleri yakından takip ediyor. AYT ile girilen bölümler iki kategoride incelenebilir. Peki AYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? 2 ve 4 yıllık AYT ile alan bölümleri hangileri?
AYT ile girilen bölümler, üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi 25 Temmuz'da başlıyor. Üniversite tercihleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, AYT puanlarıyla hangi bölümleri tercih edebileceklerini merak ediyor. Bu haberimizde, AYT puanıyla tercih edilebilecek geniş yelpazedeki 2 ve 4 yıllık bölümleri sizler için derledik.
AYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Aktüerya (Fakülte)
Aktüerya (Yüksekokul)
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Balıkçılık Teknolojisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisyar Mühendisliği
Bilgsayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisiyar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik (Fakülte)
Ebelik (Yüksekokul)
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi (Fakülte)
Ergoterapi (Yüksekokul)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Güverte (Yüksekokul)
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
Hemşirelik (Fakülte)
Hemşirelik (Yüksekokul)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)
Hidrojeoloji Mühendisliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgiar Bilimleri
İç Mimarlık
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lif ve Polimer Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik ve Bilgiar Bilimleri
Matematik Öğretmenliği
Matematik-Bilgiar
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji (Fakülte)
Odyoloji (Yüksekokul)
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez (Fakülte)
Ortez-Protez (Yüksekokul)
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon (Fakülte)
Perfüzyon (Yüksekokul)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tekstil Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
Tıp
Tıp Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Veteriner
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
Ziraat Mühendisliği Programları
SAYISA
Zootekni
Çevre Mühendisliği
Şehir ve Bölge Planlama
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Yeni Medya (Fakülte)
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık (Fakülte)
Bankacılık (Yüksekokul)
Bankacılık ve Finans (Fakülte)
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul)
Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Eşit Ağırlıklı Programlar
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte)
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte)
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul)
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
Gümrük İşletme (Yüksekokul)
Havacılık Yönetimi (Fakülte)
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisadi ve İdari Programlar
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul)
İnsan ve Toplum Bilimleri
İslam Ekonomisi ve Finans
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte)
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul)
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik (Yüksekokul)
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
Lojistik Yönetimi (Fakülte)
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
Maliye
Moda Tasarımı (Fakülte)
Moda Tasarımı (Yüksekokul)
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe (Yüksekokul)
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)
Muhasebe ve Denetim (Fakülte)
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)
Pazarlama (Fakülte)
Pazarlama (Yüksekokul)
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekrsyon
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sağlık Yönetimi (Fakülte)
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)
Sermaye Piyasası (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği (Fakülte)
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul)
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sigortacılık (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet (Fakülte)
Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği (Fakülte)
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
Sınıf Öğretmenliği
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro (Yüksekokul)
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tarım Ekonomisi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte)
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul)
Uluslararası Finans (Fakülte)
Uluslararası Finans (Yüksekokul)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul)
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte)
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul)
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret (Fakülte)
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul)
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte)
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul)
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi (Fakülte)
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim
Çin Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Dilbilimi
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Hindoloji
Hungaroloji
İbrani Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İngilizce Öğretmenliği
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Japonca Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık
Turizm Rehberliği (Fakülte)
Turizm Rehberliği (Yüksekokul)
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
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AYT Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:
İlgi Alanları: Seçeceğiniz bölümün ilgi alanlarınıza ve becerilerinize uygun olması önemlidir.
İş İmkanları: Bölümden mezun olduktan sonra hangi alanlarda iş imkanları olduğunu araştırmanız faydalı olacaktır.
Taban Puanlar ve Başarı Sıralamaları: Geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz.
Üniversitenin Konumu ve İmkanları: Tercih edeceğiniz üniversitenin size sunduğu imkanları ve konumunu da göz önünde bulundurmanız.