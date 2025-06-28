AYT, TYT puanını etkiler mi? 2025 YKS puanları nasıl hesaplanıyor?

2025 YKS sürecinde TYT ve AYT oturumlarına giren adaylar, puan hesaplamasında bu iki sınavın birbirini etkileyip etkilemediğini merak ediyor. 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyenler için AYT önemli bir kriter oluştururken, TYT ise hem 2 hem de 4 yıllık tercihlerde belirleyici bir rol oynuyor.

1 /4 Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döktü. 21 Haziran’da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından, 22 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu yapıldı. Özellikle dört yıllık lisans programlarını hedefleyen adaylar için AYT puanı oldukça belirleyici. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri ise “AYT, TYT puanını düşürür mü?” sorusu oldu. İşte, detaylı yanıtlar…

2 /4 AYT NEDİR VE KİMLER GİRMEK ZORUNDADIR? AYT (Alan Yeterlilik Testi), YKS’nin ikinci oturumudur. Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık puan türüyle tercih yapacak öğrencilerin mutlaka katılması gereken bir sınavdır. Yalnızca iki yıllık ön lisans programları hedefleyenler için AYT’ye girme zorunluluğu bulunmaz; onların TYT puanı yeterlidir.



3 /4 AYT, TYT PUANINI ETKİLER Mİ? Hayır, AYT puanı doğrudan TYT puanını etkilemez. Bu iki sınav bağımsız olarak değerlendirilir. Ancak 4 yıllık bölümler için tercih yapılırken, bu iki puan bir araya getirilerek YKS puanı hesaplanır.

