4. KIRMIZI MEYVELER: BAĞIRSAK FLORASININ DOSTU

Yaban mersini, ahududu gibi kırmızı meyveler, polifenol zenginliği sayesinde probiyotiklerin bağırsakta daha etkin çalışmasını sağlıyor. Bu meyveler, sindirim sisteminizin dengeli ve güçlü kalmasına yardımcı oluyor.









Dr. Sethi’nin önerdiği bu sağlıklı atıştırmalıklar, sadece metabolizmanızı değil, genel yaşam kalitenizi de yukarı çekiyor. Üstelik her biri kolay bulunur, pratik ve leziz.



