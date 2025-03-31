BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DAKİKA GELİŞMELER: Bağ-Kur 7200 prim eşitlemesi ne zaman çıkacak, yasalaşacak? Esnafa emeklilik...

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e indirilmesi yönündeki beklentiler, 2024 yılının son çeyreğiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Şu an 9000 olan Bağ-Kur prim gün şartının, SSK ile eşitlenmesi amacıyla 7200 güne düşürülmesi talebi, esnafın emeklilik şartlarını iyileştirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme, uzun zamandır kamuoyunda tartışılmakta olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bu değişikliğin gündemlerinde olduğunu ve olumlu bir bakış açısıyla yaklaşıldığını belirtmişti.
Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartlarını iyileştirmek amacıyla başlatılan düzenleme, prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesini hedefliyor. Bu düzenleme, SSK'lılarla eşitlenen prim gün şartı sayesinde, özellikle esnaf ve bağımsız çalışanlar için erken emeklilik fırsatını kapılarını aralayacak. Esnafın yıllardır beklediği bu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçtikten sonra resmiyet kazanacak ve uygulamaya konulacak. Ancak, söz konusu düzenlemenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği, yasa teklifinin Meclis'teki sürecine ve onaylanma takvimine bağlı olarak belirlenecek.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN GELECEK?
Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekonomi, gündemin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Tartışılan düzenlemeler arasında, Bağ-Kur'da prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi dikkat çekiyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi planıyla, şu anda 9000 gün olan Bağ-Kur prim şartının 7200'e indirilmesi gündemde. Bu değişiklik, kuaför, berber, mahalle bakkalı ve ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın daha erken emekli olabilmesine imkan tanıyabilir.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hurriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan 16 Mayıs 2024 tarihli yazısında Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son durumu şu cümlelerle ifade etti; “Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.
Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum.”
BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.
BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.