"BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa son dakika açıklaması geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili gelişmeler, esnaf ve bağımsız çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunacağı için yakından takip ediliyor. Torba Yasa ile gündeme gelen bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının mevcut durumda 9000 prim günü ile emekli olma zorunluluğunu 7200 prim gününe indirerek erken emeklilik fırsatı sunmayı hedefliyor. Peki BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa son dakika açıklaması geldi mi? Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?
"BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa son dakika açıklaması geldi mi? Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnaflar için erken emeklilik fırsatı sunacağı için kamuoyunda büyük ilgi görüyor. Bu düzenleme, özellikle 9000 gün prim ödeme zorunluluğuna tabi olan Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik şartlarını hafifletmeyi ve emeklilik yaşını öne çekmeyi hedefliyor.
BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Meclis'in ekim ayında çalışmalarına yeniden başlayacak. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi şimdilik beklemede.
2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) oldu. Bağkurlular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.
Daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalan Bağkurlular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarını sağlarsa emekli olabiliyor.
SSK'lılar ise 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.
Prim eşitlemesiyle bu durumun değişmesi bekleniyor. Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu yeni dönemde değerlendirmeye alınacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.