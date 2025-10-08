BAĞKUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK DETAYLARI: 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı, kimler yararlanacak?

EMEKLİLİKTE PRİM ŞARTLARI

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da emeklilik için farklı prim gün şartları uygulanıyor. SSK’da (4A): 8 Eylül 1999 öncesi 5000–5975 gün, bu tarihten sonra 7000 gün, 2008 sonrası kadın-erkek tüm çalışanlarda 7200 gün prim gerekiyor.

Emekli Sandığı’nda: Kadınlar için 7200 gün (20 yıl), erkekler için 9000 gün (25 yıl) prim ödeniyor. Bağ-Kur’da: 8 Eylül 1999 öncesi kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün; sonrasında ise her iki cins için 9000 gün şartı bulunuyor.