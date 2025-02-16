Geçtiğimiz hafta uygulamaya alınan marketfiyati.org.tr sitesi büyük ilgi gördü. Market fiyatları sitesi ilk 24 saatte yarım milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Fiyat şeffaflığı kapsamında önemli bir uygulama olan market fiyatlarının ardından restoranlar da gündeme alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatları karşılaştırması yapılabilen sitenin ardından benzer bir adımın restoranlar için de atılacağını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7 zincir marketin fiyat bilgileri karşılaştırmasını yapmaya imkan tanıyan marketfiyati.org.tr'nin ardından benzer bir uygulamanın restoranlar için de yapılabileceğini duyurdu. CNNTürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, market fiyatı sitesine 24 saatte yarım milyon, 3 günde ise 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi geldiğini açıkladı. İşte Bakan Kacır'ın konuyla ilgili açıklamaları.
24 SAATTE YARIM MİLYON ZİYARETÇİ
Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini büyük ilgi gördü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNNTÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "marketfiyati.org.tr" sitesinin gördüğü yoğun ilgiyi vurguladı. Sitenin 24 saat içinde yarım milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Bakan Kacır, "3 günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi oldu," diyerek uygulamanın başarısını gözler önüne serdi.
7 marketin tüm fiyat verileri sistemde
Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK Marketleri yer alıyor.
RESTORANLAR İÇİN BENZER DÜZENLEME GELİYOR
Bakan Kacır, canlı yayında yaptığı önemli açıklamada, market fiyatları uygulamasının başarısının ardından benzer bir adımın restoranlar için de atılacağını müjdeledi. Kacır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız."
Bakan Kacır'ın bu açıklamaları, restoran sektöründe de fiyat şeffaflığının artacağı ve tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasının kolaylaşacağı anlamına geliyor. Yeni uygulama sayesinde, tüketiciler bir restorana gitmeden önce menü fiyatlarını karşılaştırabilecek, böylece bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirebilecekler.
"Enflasyonu Düşürmeye Yetmez Ama Katkı Sağlar" Vurgusu
Bakan Kacır, hayata geçirilen bu tür uygulamaların fiyat kontrollerini kolaylaştırsa da tek başına enflasyonu düşürmeye yetmeyeceğinin altını çizdi. Ancak, bu tür adımların adil rekabet ortamını destekleyeceğini ve enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Kacır, "Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız," şeklinde konuştu.