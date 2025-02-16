



RESTORANLAR İÇİN BENZER DÜZENLEME GELİYOR





Bakan Kacır, canlı yayında yaptığı önemli açıklamada, market fiyatları uygulamasının başarısının ardından benzer bir adımın restoranlar için de atılacağını müjdeledi. Kacır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız."

Bakan Kacır'ın bu açıklamaları, restoran sektöründe de fiyat şeffaflığının artacağı ve tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasının kolaylaşacağı anlamına geliyor. Yeni uygulama sayesinde, tüketiciler bir restorana gitmeden önce menü fiyatlarını karşılaştırabilecek, böylece bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirebilecekler.



