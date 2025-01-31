Başvuru takvimi açıklandı: 50, 55, 60 KPSS puanı olana gün doğdu! Onlarca personel alımı yapılacak

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak bir üniversite, 50 ve 55 KPSS puanı ile personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve kontenjan detayları ilan metninde yer alırken, adayların belirlenen kriterleri sağlaması gerekiyor. Başvurular ve detaylı bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

1 /10 Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Üniversiteler, hastaneler, belediyeler ve çeşitli kamu kurumları belirli KPSS puanı ve şartlarla personel alımı yaparken, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar daha fazla ilgi görüyor. Güncel ilanlar ve başvuru şartları için resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

2 /10 Öte yandan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de en az 50 ve 55 KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak onlarca personel alımı yapılacağını resmen açıkladı. Bu durum, 50 ve 55 KPSS puanı olan adeta yaşadı bile dedirtebiliyor.

3 /10 50, 55 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az 50 ve 55 KPSS puanı ile çeşitli şartlara bağlı olarak çok sayıda personel alımı yapılacağı açıklandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından duyurulan personel alımı ilanındaki boş pozisyonlar ve aranılan şartlar aşağıda yer alıyor.

4 /10 BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER DETAYLAR Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından açıklanan KPSS puanı ile personel alımı ilanına başvurular, 22 Ocak 2025 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 05 Şubat 2025 olarak açıklandı.

5 /10 Başvuruların Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya 'Kariyer Kapısı' https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik ortamda alınacağı belirtildi.

6 /10 Ayrıca şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

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