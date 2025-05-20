Bayram tatili 9-10 gün olacak mı? 2025 Kurban Bayramı tatili için kabine toplantısı kararı ne olacak? Tarih netleşiyor

Kurban Bayramı tatili için geri sayım sürüyor. Bayram öncesinde tatilin 9-10 gün olacağı tartışmaları devam ederken, kabine toplantısında açıklanacak kararlar heyecanla bekleniyor. Kamu ve özel kurumlarda çalışanlar ile öğrenciler bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmayı sürdürürken, son açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan gelmişti. Peki 4,5 gün olan Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Kabineden hangi karar çıkacak? İşte son gelişmeler ve tatil takvimi.
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve arife günüyle birlikte 4,5 günlük tatil yapılacak. Ancak bayram tatilinin süresi kabine toplantıları sonrasında alınan karar ile uzatılabiliyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği Kurban Bayramı tatili için henüz net bir karar açıklanmadı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9-10 gün olup olmayacağını açıklaması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL 9-10 GÜN OLACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde de yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı arefesi bu yıl 5 Haziran, birinci günü 6 Haziran ve son günü ise 9 Haziran 2025 tarihlerine denk geliyor. Bayram tatilinin 10 güne uzatılması konusunda alınan bir karar henüz bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili resmi kararın duyurulacağı tahmin ediliyor.
BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMALARI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusuna Bakan Ersoy şu şekilde yanıt verdi; "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" dedi ve ekledi: "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz."
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 12 Mayıs'ta gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor.
Yeni Kabine toplantısının Beştepe’de 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi