RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın 9 gün olma ihtimali, bayram tatilinin Salı günü bitiyor olması dolayısıyla düşük görünüyor. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak ilan edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.