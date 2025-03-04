Bayram tatili kaç gün olacak? sorusu Ramazan ayının gelmesi ile merak edilmeye başladı. Nisan ayında yapılacak 1 haftalık ara tatilie denk gelen Ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı bu anlamda sorgulanıyor. Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün, 3.5 gün mü, 9 gün mü olacak? İşte 2025 Ramazan bayramı tatil günleri...
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağı da gündeme geldi.1 Mart tarihinde ilk orucun tutulması ile başlayan Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. Son orucun tutulmasının ardından, Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı Ne Zaman 2025?
2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başladı. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan tarihleri olduğu hesaba katıldığında Nisan ara tatili bayram tatili ile birleşmiş olacak. 28 Mart 2025 tarihinde öğrenciler son ders ile birlikte Nisan ara tatiline başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak.
29 Mart arefe günü olurken, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayramın üç gününü kapsayacak.
Dolayısıyla Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsamış olacak.
RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nın 9 gün olma ihtimali, bayram tatilinin Salı günü bitiyor olması dolayısıyla düşük görünüyor. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak ilan edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.